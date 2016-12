Anziano investito da pirata della strada

Cento. È caccia al pirata della strada che ha investito un anziano in bicicletta per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Dopo l’incidente di giovedì 22 dicembre, in cui è rimasta ferita una giovane donna, causato da una Bmw Station Wagon di colore grigio che non si è fermata, oggi (lunedì 26 dicembre) si è verificato un nuovo caso simile. L’anziano ciclista è ricoverato all’ospedale di Cento mentre polizia municipale e carabinieri cercano informazioni utili per scoprire il colpevole.

L’incidente è avvenuto verso le 11.30, all’incrocio tra via Gennari e via Breveglieri. Il conducente del mezzo, proveniente da via IV Novembre – via Gennari – via Breveglieri, subito dopo aver urtato con la parte anteriore un anziano in sella alla sua biciletta ha fatto retromarcia e si è dato alla fuga, percorrendo via Gennari – vicolo S. Agostino – via Ugo Bassi – via Risorgimento.

Il signore in sella alla sua bicicletta stava facendo rientro a casa per il pranzo di Santo Stefano quando è stato travolto, cadendo rovinosamente a terra.

Il conducente dell’auto pirata, invece di prestare soccorso, si è dato alla fuga a tutta velocità. Uno dei testimoni che ha assistito alla scena ha addirittura provato a inseguire il furgone, riuscendo a vedere la via di fuga e identificare il modello. Si tratta di Fiat Scudo di colore bianco che ha imboccato via Risorgimento per scappare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’anziano in ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata; ha riportato ferite giudicate lievi.

La pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul posto e sta cercando di risalire all’identità dell’autista pirata. È dunque a disposizione di chiunque abbia dettagli utili da riferire per rintracciare il veicolo, a partire dalla targa le cui lettere iniziali sarebbero AZ: si ricorda che si sta cercando un Fiat Scudo bianco non finestrato ai lati.