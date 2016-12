Denunciato per un grammo di marijuana

Comacchio. Nella serata del 24 dicembre, i carabinieri hanno fermato in via Trepponti un’auto con tre persone a bordo. Dalla perquisizione è emerso che V. B., 44enne comacchiese, pregiudicato, aveva con sé un grammo e mezzo di marijuana destinato ad uso personale e per questo è stato segnalato al prefetto di Ferrara quale assuntore di stupefacenti.

Dose minimale anche in casa dell’altro occupante della vettura, M.Z. classe 1989, comacchiese, anche lui pregiudicato. Oltre a un grammo di marijuana, sono stati trovati un bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto dai carabinieri provento di attività illecita, e per questo il tutto è stato sottoposto a sequestro, e il 27enne denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.