Ultimo concerto al Korova con Andrea Manica

Andrea Manica e Virginia Travasoni concludono la rassegna di musica in acustico del Korova Milk Bar di Ferrara. Mercoledì 28 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento de “Il silenzio del cantautore” che ha proposto concerti totalmente in acustico, senza alcuna amplificazione, al naturale, per ricondurre il cantautore alla sua origine, alla sua autenticità.

Nelle scorse serate sono stati coinvolti musicisti di ottima qualità, Giorgio Canali, Amaury Cambuzat e Giacomo Marighelli, mentre questo mercoledì suonerà Andrea Manica accompagnato alla voce da Virginia Travasoni. Dalle 20 è previsto un aperitivo con buffet, dalle 20.30 il concerto ha inizio con fine stimata per le 22. L’ingresso è gratuito.

Andrea Manica, scrittore e cantautore, è nato a Portomaggiore nel 1988. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro, una raccolta di poesie e racconti brevi dal titolo “Lo Zabaione dei Pensieri”. È ideatore della curiosa guida di Enogastronomia Musicale, “La Palestra del Cantautore”, che l’ha portato ad intervistare grandi personaggi della cultura italiana, da Claudio Lolli a Giovanna Marini, da Ellade Bandini a Zibba. “La rêverie del male” è il secondo libro ed è il suo primo romanzo.

Virginia Travasoni, figlia d’arte inizia gli studi di canto e solfeggio all’età di 5 anni. Ad Urbino continua gli studi di canto leggero con insegnanti tra cui Valeria Visconti Bostrenghi. Nel 2014 partecipa al Master in Manager degli eventi e delle pubbliche relazioni in collaborazione con la Giffoni Accdemy. Nel 2016 fonda il brand di bigiotteria artigianale Tip Tappi’s.