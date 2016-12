Ciaspolata con il Cai

Questa sera, martedì 27 dicembre, presso la sede Cai in viale Cavour 116, il direttore di gita Claudio Neri aprirà le iscrizioni all’escursione denominata Ciaspolata a cima Popi, prevista per domenica 29 gennaio.

Appagante e facile giro nella zona del Gruppo delle Maddalene, a nord‐est dell’abitato di Proves, centro della Val di Non di lingua tedesca.

La comitiva attraverserà inizialmente un bosco di maestosi abeti rossi per giungere alla Malga di Lauregno (chiusa in inverno), dove farà una breve sosta, per proseguire in leggera salita ancora nel bosco verso i prati sottostanti la tondeggiante cima Popi, meta dell’escursione a 1.942 metri.

Dalla cima si potranno ammirare le Dolomiti dalle Odle al Catinaccio, i Lagorai ed il gruppo delle Dolomiti del Brenta. Dopo il riposo in vetta si inizierà la discesa prima tra i prati poi di nuovo nel bosco fino a Malga Lauregno, da dove si tornerà al punto di partenza.

La partenza in pullman è prevista alle 6 dal piazzale Dante Alighieri e il rientro attorno alle 20.