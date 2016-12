La Benedetto 1964 non si ferma neanche a Natale

L’attività della Benedetto 1964 non si ferma, anzi raddoppia in questo periodo natalizio. Terminato il cenone di Natale è già tempo di tornare in campo per gli under 18 che si preparano ad una grande esperienza in quel di Pesaro, dove parteciperanno al Memorial “Ciao Rudy” dedicato all’ex giocatore Rodolfo Terenzi, deceduto al termine di una lunga lotta contro una misteriosa malattia nel 2008.

La squadra guidata da Marco Sanguettoli, Michelangelo Parro e Giampaolo Balboni si misurerà dal 27 al 29 dicembre con squadre provenienti da tutta Italia. In particolare, i centesi giocheranno contro i padroni di casa della Lupo Pesaro e la compagine romana dei Marino Lions durante la prima giornata.

Nelle 48 ore successive si terranno le semifinali e le finali per stabilire i piazzamenti delle dieci squadre partecipanti. Una chance importante per i biancorossi di dimostrare le proprie capacità in una manifestazione prestigiosa che l’anno scorso ospitò 10mila persone.

Non solo Pesaro, però, è nei radar del settore giovanile centese. Ad un anno di distanza dalla partecipazione di under 14 ed under 16, la Benedetto 1964 prenderà parte al Memorial Bellandi di Bologna, organizzato in ricordo di Dario Bellandi, deceduto nell’aprile 2015.

I centesi si presenteranno dal 3 al 6 gennaio con gli under 14 (classe 2003), guidati da Andrea Cotti, che sarà composta dai giocatori che militano nelle due squadre under 15 centesi, e gli Esordienti (classe 2005) di Stefano Presti che sono chiamati alla loro prima esperienza in questa categoria al di fuori del campionato regionale. Tra le partecipanti figurano anche i padroni di casa della Fortitudo ed il settore giovanile di Avellino.

Per le due compagini centesi, in costante crescita, sarà un’opportunità importante per dare il meglio di se stessi, confrontarsi con altri avversari e soprattutto per divertirsi. Perché il periodo di Natale non è solo festeggiare in casa, bensì anche un momento per praticare in allegria il proprio sport preferito.