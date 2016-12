In viale K aumentati gli italiani

di Federica Pezzoli

È la sera di Natale, ma l’associazione Viale K non si ferma, anzi soprattutto in queste giornate ci si dà ancora più da fare per far vivere le feste a chi altrimenti non potrebbe farlo. La struttura che ospita la mensa di Viale K in via Gaetano Pesci, zona Rivana, capienza di 99 posti, è stata inaugurata a maggio di quest’anno, prima la distribuzione dei pasti avveniva in un prefabbricato.

Entrando ciò che colpisce è l’atmosfera famigliare che si respira, nonostante le tante lingue che si sentono parlare. Il merito è del gruppo dei volontari: da anni si avvicendano e servono i pasti ogni sabato e domenica “e non sono mai mancati”. Ad affermarlo con orgoglio è Giorgio, anche lui volontario, con don Domenico Bedin fin dal principio alla parrocchia Sant’Agostino in viale Krasnodar, quando “era ancora chiamata il Bronx”: “ho iniziato quando lavoravo e ora che sono pensionato continuo”.

È lui a dare ufficialmente il via alla serata aprendo la distribuzione dei pasti. “La nostra mensa è sempre aperta, eravamo qui anche oggi a pranzo”. Cosa è cambiato nel tempo? “Sono aumentati gli italiani, è aumentata la povertà ferrarese. Chi si rivolge a noi per la prima volta lo fa con un po’ di vergogna, perché significa averne passate tante, essere passati da una situazione di normalità alla povertà, perché magari si è perso il lavoro e non si ha una famiglia in grado di dare un sostegno, oppure al contrario sono i genitori a volte a chiedere aiuto per i figli”.

Nel frattempo continuano a entrare persone: c’è chi rimane e si siede ai tavoli, mentre altri prendono da mangiare e se ne vanno. Forse a casa hanno una famiglia ad aspettarli e la mensa di Viale K, a quanto pare, fa anche ‘take away’. A un tratto compare anche un vassoio di pasticci ferraresi: “solo per non musulmani”, mi dicono i volontari. Sì perché i cuochi hanno preparato due menù: gramigna panna e salciccia e salama da sugo, oppure ragù di pesce e pollo per chi non vuole o non può mangiare maiale. Il cibo è fornito dal progetto “Brutti ma Buoni” di Coop Estense, da Last Minute Market e dal Banco alimentare. E c’è persino la musica, alla consolle: Andrea, infermiere del centro di riabilitazione San Giorgio in pensione, ora cantante e attore per hobby.

Intanto è arrivato anche don Bedin: “Oggi non ci sono solo gli ospiti abituali della mensa, siamo un po’ di più, ci sono anche gli ospiti del dormitorio e i ragazzi di Sabbioncello, per questo ci sono anche più volontari: li ringraziamo per essere qui. Siamo felici di passare il Natale tutti insieme”. E in effetti la squadra è numerosa, ci sono: Stefano, Federica, Baharam, Andrea, Nicola, Michele, Sergio, Michela, Gianni, Manuel detto Ciccio, Luca, Noureddine.

E Hafedin. “Io sono indispensabile”, dice strizzando l’occhiolino, mentre i suoi colleghi lo guardano con un po’ di condiscendenza: ha 26 anni ed è arrivato in Italia da circa 4, la mattina lavora come operaio edile e il pomeriggio fa il volontario qui. Jean invece è arrivato qui 11 anni fa dal Congo dove studiava medicina e ora è il responsabile del dormitorio di via Modena, Villa Albertina, che in questo momento dà alloggio a “22 uomini, in maggioranza italiani che hanno perso il lavoro”. “Ho conosciuto don Bedin perché mio fratello era un suo collaboratore e quando mi sono ammalato mi hanno fatto venire qui”, mi spiega Jean. Anche Manding è arrivato in Italia poco più di due anni fa come profugo e ora fa l’operatore nella comunità di Sabbioncello. “L’obiettivo è innescare un processo nel quale loro stessi diventino protagonisti”, mi spiega don Bedin.

L’atmosfera è così calorosa perché riunita nei locali di via Pesci c’è in realtà una famiglia allargata: Giorgio, per esempio, è qui con la moglie e la nipotina, mentre Noureddine ha portato Khadija e Mia, la cugina e la compagna. “Occasioni come queste –dice Mia – sono molto utili perché sono occasioni di condivisione e danno la possibilità di festeggiare il Natale anche a chi non potrebbe farlo”.

A pensarla così è anche l’altro Giorgio che presta servizio come volontario: “io ho tempo solo a Natale e sono venuto qui perché hanno poche storie. L’altro giorno ho parlato con Giorgio e n questi giorni sono qui a dare una mano, altre associazioni sono più rigide dal punto di vista organizzativo ed è più difficile rendersi utili se non si garantisce un impegno costante”. “Natale – conclude Giorgio – significa sedersi a tavola con qualcun altro e dirgli che siamo fratelli, anche se lo hai appena conosciuto”.