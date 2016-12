Il Natale degli altri alla Caritas

di Silvia Franzoni

Per fortuna, almeno oggi che è Natale, “c’è qualcuno che riesce a trovare qualche alternativa”, ma saranno comunque in molti – circa un centinaio, secondo le previsioni del direttore Paolo Falaguasta – ad arrivare in via Brasavola per riceve un pasto caldo.

Tutti i giorni la Caritas di Ferrara, a colazione, pranzo e cena, apre la sua mensa. Così anche oggi, ma Natale non è un giorno come gli altri e presentarsi in fila davanti al portone è, fosse possibile, ancora più difficile.

Alcuni riescono a trovare un posto a tavola da amici o parenti, altri torneranno a fare appello alla solidarietà: ogni giorno sono più di 250 i pasti serviti dagli oltre 180 volontari che si alternano nella cucina durante la settimana.

Negli anni, ci racconta Falaguasta, non ci sono stati cambiamenti sensibili nei numeri di quanti non riescono a provvedere ad un pasto caldo: a cambiare, a seconda dell’annualità, è piuttosto la tipologia. Un trenta percento è italiano, ma ultimamente fanno ricorso alla mensa soprattutto i profughi che, usciti dai percorsi di accoglienza, “sono fermi sul territorio”. La sola struttura di via Brasavola ne accoglie trentacinque.

Le stanze sono messe a disposizione delle sole donne – e dei minori, anche non accompagnati. Il problema “al femminile” è affrontato anche grazie alla recente apertura di un consultorio ginecologico e dell’ambulatorio medico in cui 15 medici volontari offrono prestazioni tutti i giorni.

Dal punto di vista gestionale, con le donne, “la situazione è impegnativa, ma chiunque sarebbe difficile se avesse passato quanto hanno passato loro”: arrivano da ambienti privi di regole e con usi e costumi completamente differenti; qui in Italia le regole, invece, sono tantissime e gli usi e i costumi sono un mondo altro.

Nel giro di 48-60 ore – perché sono queste le tempistiche che intercorrono dallo sbarco all’arrivo negli hub regionali allo smistamento nei Comuni – “vengono sballottate da una parte all’altra, non è facile”. Anche la lingua è nuova e i corsi di italiano hanno un successo limitato: i gradi di scolarizzazione sono bassi e diversi fra loro – “arrivano qua e sono almeno 10 anni che non aprono un libro” ci spiega Falaguasta – così imparare a muoversi in un mondo completamente nuovo, per le ragazze, si complica ulteriormente.

È quanto è successo a tante, e tra queste anche quante le pagine dei giornali hanno ormai battezzato ‘ragazze di Goro’ per il sol fatto di aver trovato la porta chiusa – barricata, per la precisione – a Goro ed esser state dirottate nelle strutture ferraresi. Alcune di loro sono ospitate nella strutture della Caritas – ma lontano dalle telecamere e dai microfoni “che in via Brasavola sono ospiti indiscreti” – e pranzeranno insieme a chi nella struttura è ospite da più tempo (un anno e mezzo il tempo medio di permanenza, ndr) anche oggi, il 25 dicembre.

Quando arriviamo, a metà mattina, la cucina è già a pieno regime: i coltelli ritmano sui taglieri, il sugo borbotta e le volontarie armate di grembiule e rosso cappello dirigono pentole e mestoli. “Speriamo vada tutto bene”, ci confidano. Loro, le ragazze, si stanno intanto preparando per la festa: l’ora di apertura della mensa si avvicina ma in via Brasavola il portone è già aperto, e non lascia fuori nessuno.