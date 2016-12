Auto esce fuori strada e si cappotta

Ro. Natale incidentato, per fortuna senza gravi conseguenze, sulle strade provinciali ferraresi. Un’auto è uscita fuori strada e si è cappottata dopo lo schianto contro un platano che fiancheggia la strada.

Il sinistro si è verificato questa mattina, alle 9.30 circa, su via Copparo all’altezza dell’incrocio verso Ro Ferrarese. Il conducente, un ragazzo di 21 anni che viaggiava insieme a suo fratello a bordo di una Opel Corsa, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori dalla carreggiata, scontrandosi contro l’albero per poi ribaltarsi.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ferrara. I due fratelli sono usciti da soli dall’abitacolo, ancora coscienti, e nonostante il violento impatto sembrano non aver riportato ferite gravi. Per gli accertamenti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Cona. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.