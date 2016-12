Una lista di nozze per le ragazze di Gorino

Si sono potute sposare grazie agli unioni civili dopo anni di attesa e, nel coronare il loro sogno, hanno pensato alle ragazze di Gorino.

Nella sede Asp di via Ripagrande a Ferrara si sono radunate le migranti che la corriera respinta dalle barricate stava portando lo scorso 24 ottobre a Gorino. A Joy Andrews, la ragazza che ha partorito di recente il figlio Micheal, e alle altre undici richiedenti asilo, attendeva una sorpresa. Una sorpresa che arriva da lontano.

Da Milano, precisamente. Dalla città cioè dove vivono Jenny e Liliana, una coppia di insegnanti che ha scelto di condividere con queste ragazze il giorno più importante della propria vita.

“Dopo i fatti di Gorino – racconta la presidente Asp Angela Alvisi -abbiamo ricevuto la telefonata di Jenny, gallese ormai milanese d’adozione, insegnante in pensione, che era rimasta molto colpita dalla vicenda. Lei e Liliana hanno deciso di fare qualcosa per loro”.

“Avevo sentito alla radio le interviste a Joy e Abidemi – afferma Jenny -. Dicevano che qui in Italia avrebbero voluto studiare. È una cosa meravigliosa che in mezzo a tutti i loro problemi queste ragazze avessero un sogno”. E così Jenny e Liliana hanno festeggiato le nozze chiedendo agli invitati dei regali. Ma non per loro, bensì per Joy e le altre undici ragazze. E così, fuori della sede Asp, parcheggiata in via Ripagrande, ecco comparire una macchina piena zeppa di doni, oltre che di un contributo in euro.

Angela Alvisi sottolinea come sia “bello mettere a disposizione qualcosa di piacevole, che dona allegria; mostra come ci sia qualcosa di positivo anche in questa triste vicenda”. A Joy e alle sue compagnie di viaggio chiede invece di “essere testimoni contro il razzismo. Fatelo anche per chi non ha ancora raggiunto la propria meta”.

A una a una prendono le parole le ragazze di Gorino. “Voglio ringraziare gli italiani – inizia Dooshima John – perché dal primo giorno che siamo state qui, dopo esser state ferite, hanno sempre avuto cura di noi. ascoltano le nostre storie e ci aiutano. Dio benedica gli italiani per quello che stanno facendo”.

“Siamo felicissime, è un giorno speciale per noi – aggiunge Abidemi Ogibalaja -. Non potete immaginare la pace che dà sentirsi accolte, dormire senza paura, mangiare normalmente. Siamo contentissime e non sappiamo come esprimerlo”.

Poi tocca a Joy: “quando sono arrivata qua ero nessuno. Sono stata accolta insieme al mio bambino. Mi avete fatta sentire qualcuno”.

Melinda, sembra la più giovane. “Ringrazio la mamma, il papà, la zia” sorride indicando a turno Angela Alvisi, Tiziano Tagliani e Mara Migliari dell’Asp, “perché hanno fatto di tutto per esserci vicini. Prego Dio che vi restituisca quello che avete fatto per noi”. Il sindaco e la presidente Asp erano andati in macchina a prendere quattro delle migranti respinte a Gorino, facendole scendere dalla coriiera che si era fermata a Comacchio e portandole nella sede Asp dove poi passarono la notte.

Dopo i ringraziamenti, un un piccolo brindisi con la coca cola e poi fuori, ad aprire i regali.