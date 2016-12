Il Bar Piave sconfigge 3-2 Asahi nel big match

Il 2016 Opes si è chiuso con la disputa dello scontro al vertice tra le protagoniste del girone di andata del campionato di calcio a 7. Bar Piave United e Ristorante Asahi si affrontavano con entrambe all’attivo 5 successi nei precedenti 5 incontri.

La partita è bella e tirata come da aspettative. Dopo due occasioni per parte a firma Govoni e Guidetti per il Bar Piave e Fergnani e Mantovani per il Ristorante Asahi, è il Bar Piave a passare: Preti, lanciato sulla sinistra da un preciso passaggio di Tartari, elude l’intervento del proprio marcatore e infila Rambaldi in uscita. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Ad inizio ripresa il raddoppio del Bar Piave, ancora con Preti il più lesto a ribadire in rete una palla vagante in area. La gara è tutt’altro che finita, da due azioni praticamente identiche, a 3 minuti di distanza l’una dall’altra, scaturisce il pareggio del Ristorante Asahi: Fergnani lancia Mantovani, il quale, nel primo gol passa a Sisti che con preciso sinistro coglie l’angolino, mentre nel secondo caso effettua un tiro cross che Proto respinge come può e l’accorrente Artioli appoggia nella porta rimasta sguarnita. L’inerzia è tutta per il Ristorante Asahi che sulle ali dell’entusiasmo prende in mano le redine della gara, mentre il Bar Piave pare accusare il colpo.

Il predominio del Ristorante Asahi, però non produce occasioni concrete e inaspettatamente è il Bar Piave a ritrovare la via della rete: angolo dalla destra battuto da Vergine, Govoni lasciato colpevolmente libero a centro area colpisce a botta sicura, Rambaldi respinge miracolosamente ma la palla rimane nei pressi della porta e l’eroe della serata, Preti, ancora lui, scaraventa in porta firmando la personale tripletta.

Il forcing finale del Ristorante Asahi procura alcuni tiri ribattuti dalla difesa e qualche mischia, ma è il Bar Piave a portare a casa il bottino pieno, finisce 3-2. Complimenti a tutti i giocatori per la bella partita disputata, ora il Bar Piave rimane da solo in testa con 18 punti, il Ristorante Asahi dovrà aspettare la gara di ritorno per prendersi la rivincita sui rivali.

BAR PIAVE UNITED 3: Proto, Tartari, Malaguti, Fantuzzi, Vergine, Govoni, Preti, Guidetti. All. Malaguti

RISTORANTE ASAHI 2: Rambaldi, Giammetta, Balboni, Artioli, Bersanetti, Fergnani, Zanconato, Sisti, Mantovani. All. Mantovani

Marcatori: Preti 15′ pt, 3′ st e 18′ st; Sisti 8′ st; Artioli 11′ st

Ammoniti: Govoni (Bar Piave United); Giammetta (Ristorante Asahi)