Spal. Semplici: “Grande reazione dopo Vercelli”

di Andrea Mainardi

La famiglia Colombarini è stata tra le omaggiate dalla curva ovest con un coro ‘ad hoc’. Ed a vedere questa Spal c’è davvero da dire ‘grazie’ perchè i biancoazzurri hanno risposto benissimo alla sconfitta di Vercelli asfaltando la Ternana. Vacanze natalizie serene dunque per Simone Colombarini: “il coro è stato emozionante, avevo promesso un saluto ai tifosi e sono andato a festeggiare con loro a fine gara. La partita è stata a senso unico, bello arrivare alle feste così. Avremo un felice Natale direi, si è vista la differenza in campo a partire da Zigoni che ha fatto una grande partita. C’è stato grande spirito di sacrificio da parte di tutti, anche Schiattarella ha fatto giocate da categoria superiore, Il nostro obiettivo si avvicina sempre più, restiamo umili perchè nessuno ci regala nulla”,

Anche Walter Mattioli potrà passare le feste in serenità data questa grande Spal: “è stata una partita bellissima ed esaltante, mi rallegra aver dato questa gioia al nostro grande pubblico. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, sono contento per i nostri giovani in campo che assieme ai più esperti hanno fatto benissimo. Ora andremo a Bari per giocarcela, loro sono una grande squadra in ripresa ma noi siamo tranquilli e sereni. E quando si è così possono succedere grandi cose”.

Uno dei grandissimi protagonisti di giornata è stato senz’altro Gianmarco Zigoni, autore di una tripletta: “sono contentissimo, oggi è stata una delle nostre migliori prestazioni. Volevamo reagire dopo Vercelli ed abbiamo dimostrato grande carattere. Il mister batte molto sull’iniziare bene le partite e oggi la nostra prima mezz’ora è stata incredibile. Oggi abbiamo fatto davvero pochi errori, la classsifica al guardiamo e fa sicuramente piacere, ora ci aspetta una squadra difficile come il Bari che con Colantuono in panchina sta facendo bene”.

Grandi sorrisi anche per mister Leonardo Semplici: “sono davvero contento dai, abbiamo giocato con piglio e con la personalità che ci erano un pò mancati sabato scorso. Siamo stati bravi a partire forte ed a mettere la partita sui binari giusti. Dobbiamo migliorare la gestione della palla nel secondo tempo ma la grande prestazione c’è stata. Forse la sconfitta di Vercelli è stata salutare, ora è giusto godersi le feste per poi pensare al Bari”.