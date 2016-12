La Rocca risuona di gospel

di Serena Vezzani

Cento. Un 23 dicembre all’insegna della musica quello centese: nella cornice del piazzale della Rocca, dalle 18 alle 19 si è esibito il coro degli allievi della scuola di canto ‘I can’, con Tiziana Quadrelli come voce solista e direzione.

Tante le canzoni che hanno intrattenuto i centesi, dalla tradizione gospel a brani più natalizi, dai più antichi ai più recenti: da ‘Amazing Grace’ di John Newton a ‘Joyful Joyful’, adattamento di ‘Inno alla gioia’ di Beethoven, passando per ‘You raise me up, ‘Gloria in excelsis Deo’, ‘Ain’t no mountain high enough’ e per i più classici ‘Silent night’ e ‘Happy days’.

In chiusura, il taglio del panettone, il brindisi e gli auguri dell’amministrazione comunale: “Che possiate trascorrere un Natale sereno e che il vostro 2017 sia pieno di gioia” è stato l’auspicio del vicesindaco Maccaferri.