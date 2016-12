Spal, magico poker natalizio

(foto di Alessandro Castaldi)

Splendido Natale per la Spal e i tifosi biancazzurri: Giani e compagni travolgono la Ternana davanti ai 7400 di un “Mazza” in visibilio. Finisce 4 a 0, con la tripletta di Zigoni e la rete di Beghetto, una vittoria esaltante, mai in discussione ed ottenuta attraverso bel gioco e sprazzi di calcio spettacolare. I ragazzi di mister Semplici si congedano così nel migliore dei modi dal pubblico amico, prima dell’ultima gara dell’anno in programma giovedì sera a Bari.

LA GARA. E’ l’ultima partita casalinga di un 2016 indimenticabile per la Spal. Il “Paolo Mazza” saluta l’anno che va a concludersi potendo tranquillamente classificarlo come il più bello degli ultimi venti: la serie B conquistata con merito dai ragazzi di mister Semplici, l’entusiasmo folle della città, le feste infinite e soprattutto una prima parte di campionato cadetto vissuto ed affrontato da autentica rivelazione del torneo. Non poteva sognare una annata onestamente più esaltante il pubblico ferrarese, tornato a popolare in maniera corposa il “Mazza”.

Il turno della Vigilia natalizia mette di fronte Giani e compagni alla Ternana, dopo lo ‘scivolone’ di Vercelli: obiettivo dei biancazzurri riscattarsi dal ko in Piemonte e confermarsi ai primissimi posti della classifica prima della gara di giovedì sera – l’ultima dell’anno – sul campo del Bari.

Il consueto muro di calore e colore della ‘Curva Ovest’ accoglie le squadre in campo: il cuore del tifo spallino compone una imponente coreografia di cartoncini blu, con alcuni palloncini bianchi che prendono il volo dal basso del settore dove campeggia uno striscione: “Questo Natale è dedidcato a chi ci ha lasciato con la Spal nel cuore”.

Nella Spal sono assenti Gasparetto per squalifica oltre a Cremonesi; Semplici opta per Bonifazi, Vicari e Giani in difesa davanti a Meret in porta, a centrocampo Lazzari e Beghetto sugli esterni, con Schiattarella, Castagnetti e Mora a comporre il trio in mediana, Zigoni-Antenucci tandem offensivo. In panchina si rivede Eros Schiavon, dopo il lungo recupero dall’infortunio alla caviglia.

E’ una Spal ferocemente motivata quella che inizia in maniera arrembante la gara: già dopo un minuto Lazzari semina sulla destra un paio di avversari e costringe i centrali ternani a rinviare non senza affanno.

Passano altri 3’ ed al “Mazza” arriva il primo boato di giornata: Schiattarella è strepitoso all’altezza della metà campo spallina, con un controllo a seguire che “manda al bar” il diretto marcatore, l’ex Latina avanza palla al piede, serve Mora al limite dell’area avversaria ed a sua volta il numero 19 asseconda l’inserimento sulla sinistra di Beghetto: cross perfetto di sinistro dell’esterno veneto che trova Zigoni a due passi dalla porta ternana e il “Cobra” non lascia scampo ad Aresti per il vantaggio estense proprio sotto la Ovest in festa.

Strepitoso inizio di partita per Giani e compagni che colpiscono a freddo la Ternana: gli umbri faticano a riprendersi ed anzi è la Spal a macinare gioco, occupare bene campo e spazi, recuperare palloni e soprattutto trasmettere una costante idea di pericolosità con i continui inserimenti di esterni e centrocampisti oltre ad Antenucci e Zigoni che paiono davvero completarsi alla perfezione come caratteristiche tecnico-tattiche.

Il dominio biancazzurro viene legittimato al quarto d’ora e porta proprio la firma del tandem offensivo: Antenucci riceve e controlla in area defilato sulla destra, attira su di sé un paio di avversari facilitando l’inserimento di Zigoni e crossa rasoterra proprio dove il ‘Cobra’ può toccare, quasi in fotocopia con la rete del vantaggio, la sua doppietta.

Spal padrona del campo, ed è Zigoni show: alla mezzora il centravanti di scuola Milan sfiora la clamorosa tripletta dialogando in area con Mora e cercando il destro a giro rasoterra che Aresti con la punta delle dita ed un grande riflesso devìa sul palo. Applausi a scena aperta.

La reazione ospite è tutta in conclusioni dalla lunga distanza: ci prova Palumbo con Meret che controlla centralmente in due tempi, poi arrivano alla conclusione pure Dugandzic e Germoni che non inquadrano la porta. La Spal controlla con Schiattarella assoluto protagonista. L’unico neo del primo tempo è il giallo rimediato da Castagnetti, che ferma fallosamente un contropiede ternano: ammonito, e in diffida, il regista biancazzurro salterà la gara del ‘San Nicola’.

Con la Spal in pieno controllo si arriva all’intervallo: squadre negli spogliatoi tra gli applausi del “Mazza” e i cori della Ovest. Che si ripetono anche durante la sosta tra i due tempi, quando come da tradizione, il presidente Mattioli omaggia una delle ‘glorie’ della storia biancazzurra. Questa volta è il turno di Mauro Gibellini, prolifico attaccante che ha vestito la maglia spallina negli anni 70.

Al ritorno in campo un cambio nelle fila degli ospiti: Avenatti rileva Dugandzic. La Ternana pare più determinata rispetto ai primi, anonimi, 45’, ma è ancora la Spal ad andare vicino al gol dopo 2’: Castagnetti conclude dal limite, parata plastica di Aresti che tocca in angolo.

Gli umbri collezionano angoli senza però impensierire la difesa estense, la Spal invece concretizza a pieno la qualità delle sue azioni offensive: minuto 14’, azione di Lazzari sulla destra che lascia sul posto Petriccione, cross a centro area dove Zigoni non arriva di poco, e sfera raccolta da Beghetto sul fronte opposto; l’esterno veneto controlla, rientra sul destro – non il suo piede ‘forte – e conclude a giro sorprendendo Aresti per il 3 a 0 biancazzurro.

Il “Mazza” è in visibilio e prima rete in serie B per Beghetto, tra le rivelazioni del campionato. Partita in ghiaccio, c’è spazio solo per una grande festa che coinvolge tutto lo stadio nel corso della ripresa: Mora (acclamato dalla Ovest) lascia il posto ad Arini, Bonifazi a Silvestri mentre la Ternana inserisce Surraco per Palumbo. In campo è Schiattarella-show: tunnel, dribbling, recuperi e giocate spettacolari come un paio di passaggi no-look. Meritatissima e difficile da ricordare nel passato recente come intensità, la standing ovation che il pubblico estense gli riserva a 5’ dalla fine quando il numero 28 lascia il campo a Picchi. Cori della Ovest a profusione, uno in particolare dedicato alla famiglia Colombarini che raccoglie il consenso di tutto lo stadio.

Ma c’è spazio per rendere ancor più bella la giornata: quando al “Mazza” scocca il novantesimo Zigoni raccoglie in mischia un corner di Beghetto e tocca di testa il pallone in rete. Tripletta, apoteosi. Fischio finale, squadra a festeggiare sotto la Curva, applausi. Ma soprattutto una Spal che si presenterà all’ultima partita del 2016, giovedì a Bari, da seconda in classifica alle spalle del duo formato da Frosinone ed Hellas Verona.

Insomma un magico Natale a tinte biancazzurre.

Il tabellino della gara:

SPAL-TERNANA 4-0

Marcatori: 4’ pt, 15’ pt, 44’ st Zigoni (S), 14’ st Beghetto (S)

SPAL (3-5-2): Meret 6; Bonifazi 7 (dal 20’ st Silvestri 6), Vicari 7, Giani 7; Lazzari 7, Schiattarella 8.5 (dal 37’ st Picchi sv), Castagnetti 7, Mora 7 (dal 16’ st Arini 6), Beghetto 7.5; Zigoni 8, Antenucci 7. All. Semplici 8. A disp.: Marchegiani, Spighi, Cerri, Finotto, Schiavon, Del Grosso.

TERNANA (4-3-1-2): Aresti; Meccariello, Valjent, Masi, Germoni (dal 40’ st Sernicola); Defendi, Palumbo (dal 20 ‘st Surraco), Petriccione; Falletti; Palombi, Dugandzic (1’ st Avenatti). All. Carbone A disp. Di Gennaro, Bacinovic, Di Livio, Battista, Flavioni, Contini.

Arbitro: Serra da Torino 6.

Note: spettatori 7326, giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Defendi, Mora, Castagnetti, Vicari, Germoni per gioco falloso. Recupero tempo: pt 1’; st 2’. Angoli 11-8 Ternana.

I risultati della 20ma giornata:

Pisa-Spezia 0-0

Ascoli-Bari 1-1

Avellino-Salernitana 3-2

Brescia-Pro Vercelli 2-1

Carpi-Verona 1-1

Cesena-Trapani 3-1

Entella-Novara 4-1

Frosinone-Benevento 3-2

Perugia-Latina 1-1

Vicenza-Cittadella 2-0

La classifica:

Verona 38

Frosinone 38

Spal 35

Benevento 33

Carpi 32

Cittadella 31

Perugia 30

Entella 29

Bari 28

Spezia 27

Brescia 26

Novara 25

Ascoli 24

Vicenza 24

Cesena 22

Latina 22

Salernitana 21

Pisa 21

Pro Vercelli 21

Ternana 20

Avellino 20

Trapani 12