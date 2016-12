Molto più che pattini al musical show “Pattinatale”

(foto di Alessandro Castaldi)

di Cecilia Gallotta

Danza, pattinaggio e musica cantata; ma soprattutto tante emozioni e tanto divertimento hanno riempito il Pala Hilton Pharma venerdì sera per lo spettacolo di Natale che la Pattinatori Estense è solita regalare ogni anno al pubblico ferrarese.

Niente meno che il fondatore Vittorio Bruni, ormai prossimo alla pensione, ha “l’onore di lasciare la società premiando di persona in questa splendida occasione Cinzia Roana”, allenatrice di punta nonché campionessa mondiale, ma soprattutto coreografa e direttrice artistica dell’intero evento.

Grazie anche al direttore luci e suono Tony Labriola, le coreografie di Cinzia mettono in pista i ballerini delle scuole danza GTD e DNA di Anna e Fabrizio Lolli, oltre a tanti altri artisti per un totale di oltre 160 atleti.

Non solo pattini quindi deliziano la serata di grandi e piccini: il grande Andrea Poltronieri si esibisce live con “White Christmas” e “Oh happy day”, due brani strumentali tratti dal suo Cd dal titolo “Solo a Natale”, in vendita per la serata all’uscita del Pala Hilton. Un disco interamente natalizio che “ebbene sì, avrà durata breve ma intensa”, come scherza Andrea. “Sarò a Ferrara il 30 dicembre al Winter in Wonderland – ricorda poi – così recupero la data in cui dovevo essere ai Baloons”.

Prima di dare il là agli atleti sui pattini, l’attore cinematografico Alessandro Labriola (che recitato nel film in uscita ad aprile “Infernet”) cambia vesti e si butta in una straordinaria esibizione cantata.

Ma dietro ai sorrisi degli spettatori ce n’è uno ancora più grande, ed è quello dei malati di Alzheimer seguiti da AMA – Associazione Malattia Alzheimer, a cui è destinato il ricavato della serata. L’associazione, nata nel 98, è affiancata dal Centro Esperto delle Demenze cognitive, con il quale è impegnata nel progetto “Tangoterapia – metodo riabilitango”.

“Questo progetto è nato al San Giuseppe di Milano – spiega la rappresentante del Centro Paola Milani – Oltre ai benefici di tipo fisico che i malati riscontrano con questo approccio, sono quelli di tipo psicologico su cui contiamo veramente tanto, come l’innalzamento del tono dell’umore o la riduzione dei problemi comportamentali che colpiscono i nostri malati: loro purtoppo sono un bersaglio facile per la solitudine, e con il nostro progetto cerchiamo di abbattere questa grossa barriera”.

E’ dopo queste parole che le tanghere Elisa Mucchi e Giulia Casadio propongono al pubblico un tango “partecipato”, in cui gli spettatori potevano muoversi dalla platea insieme alle ballerine saggiando le emozioni che suoni, ritmo e contatto fra persone hanno il potere di sprigionare. Un potere che si è esteso senza dubbio a tutta la serata.