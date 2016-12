Sgomberata la tenda sotto il ponte di San Giacomo

Dopo il sopralluogo della Lega Nord assieme a cittadini ferraresi presso la tenda nei pressi della stazione ferroviaria, sotto il ponte di San Giacomo, la polizia municipale ha attivato lo sgombero che ieri si è concluso con la pulizia di tutta l’area. Hera è intervenuta per lo smaltimento di diversi camion di rifiuti, l’operazione è durata due giorni.

Per il responsabile provinciale sicurezza del Carroccio significa che “la polizia municipale ha attivato il metodo Naomo finalmente. Quando la Lega denuncia il degrado l’amministrazione può sgomberare, a volte vuole a volte no. Questo è un ennesimo successo di fine anno targato Lega Nord”.

Lodi fa sapere che da gennaio “continueremo per tutti gli sgomberi ancora in sospeso perché le baraccopoli non sono segno di civiltà e nel 2017 a Ferrara non vogliamo nessuna occupazione abusiva, nessuna baraccopoli. Ringrazio la polizia municipale e i carabinieri di Ferrara per la preziosa e veloce soluzione della vicenda”.