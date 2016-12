Collinara. I carabinieri della stazione di Porto Garibaldi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino bulgaro, R.Y. classe 1952, domiciliato a Viterbo, per falsità materiale in atto pubblico.

I militari, in seguito a un controllo stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì in località Collinara lungo la Romea, ha fornito un falso certificato attestante la revisione del veicolo.