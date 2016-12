Govoni Ballet, un super terzo posto al Musical Day

di Valentina Finotti

Copparo. Grandi conferme per la Govoni Ballet che sapeva già di avere dei grandi talenti, ma con il terzo posto al Musical day di Milano ha potuto prende atto concretamente del proprio valore. Un concorso che i ragazzi nati dalla scuola media Govoni, da cui prende il nome la squadra, hanno voluto per una conferma personale e come spiega l’insegnante Stefania Capaccioli, “per vedere se il lavoro che stanno svolgendo sta dando buoni frutti”.

Un premio molto importante per gli undici talenti che hanno gareggiato a Milano, “è come un terzo posto alle olimpiadi -sottolinea Capaccioli-, quello che hanno ottenuto: Samuele Bindini, Roberto Gallerani, Matteo Tosi, Linda Gallerani, Sara Bonamici, Aurora Orcini, Emma Campana, Mattia Manzoni, Irene Sampaoli, Martina Zerbini ed Elia Bressan”. Un podio ottenuto con la messa in scena di Notre Dame de Paris di cui i ragazzi hanno portato sul palco gli 8 minuti e 30 secondi che li rappresentavano al meglio.

È anche grazie alla bravura della coreografa Giulia Poggiolini e alla collaborazione con l’insegnante Carla Cenacchi, se i ragazzi hanno ottenuto questo grande successo riuscendo così a portare a casa 13 borse di studio che consistono in stage e laboratori. Dietro a tutto questo – sottolinea Stefania-, c’è un grande lavoro sia dal punto psicologico che fisico e grandi sacrifici. Ancora più importante -continua l’insegnante-,è che la Govoni Ballet non nasce come scuola di musical ma come un gruppo di studenti delle medie che decidono di unirsi sotto la mia direzione nel 2011. I ragazzi sono quindi ex studenti che hanno deciso di rimanere insieme nonostante la fine delle scuole medie”.

Un grande onore perché -come conclude il vicesindaco Martina Berneschi-, “questo dimostra che sul territorio copparese ci sono delle grandi realtà. Un valore aggiunto anche per il teatro De Micheli, che ogni anno ha nel proprio programma gli spettacoli di questi ragazzi. Per il prossimo dicembre infatti si sta pensando ad un nuovo debutto, quello nel musical Romeo e Giulietta”.