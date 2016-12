Non ce l’ha fatta “Zambo”. Fabio Zambonini è deceduto in ospedale dopo il terribile schianto di giovedì sera. Il 26enne stava viaggiando attorno alle 22.30 lungo via Comacchio in direzione Cona a bordo della sua Volkswagen Golf di colore rosso quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, finendo la sua corsa contro uno dei tanti platani che costeggiano la strada.

L’incidente si è registrato all’altezza dell’istituto Don Calabria “Città del Ragazzo” – a poca distanza da casa, situata a Cocomaro di Cona – dove il conducente ha tagliato male la curva. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica ma hanno dovuto aspettare l’arrivo dei vigili del fuoco per verificare le condizioni del 26enne, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Sant’Anna con codice di massima gravità a causa dei seri traumi subiti nell’impatto.

Nonostante gli interventi dei medici il cuore di Zambo ha smesso di battere ieri in tarda mattinata nel reparto di rianimazione.

Fabio, diplomato all’Itip, lavorava come porta-pizza presso la pizzeria da asporto “Le Fate”, in corso Porta Mare. Proprio i suoi colleghi e datori di lavoro, su facebook, si dicono increduli di fronte a quanto successo: “non è possibile, non ci crediamo, ci mancherai tanto. Grazie per i 3 anni con noi, grazie per le pizze portate, per gli scooter aggiustati, per il tuo sorriso e per quella tranquillità che infondevi a tutti. Ora sei col tuo Zip, la tua bici strabella,la tua moto…sempre in sella. Non sarà nulla come prima”.