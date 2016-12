Natale amaro per la Bondi: settima sconfitta consecutiva

di Eleonora Manfredini

Avevano chiesto tutti una vittoria nella letterina per Babbo Natale, ma Santa Claus nell’anticipo pre natalizio non ha portato i due punti alla Bondi. Un Natale amaro e senza pacchi da scartare per la truppa estense, che inanella la settima sconfitta consecutiva in casa della Tezenis Verona.

Non basta provarci fino al 78 pari, conquistandosi un overtime… e magari si fosse quelli di Mantova e Virtus, dove i tempi supplementari avevano regalato una vittoria agli estensi, perché sul parquet scaligero si rimediano solo altri 5’ minuti di agonia, in cui la Bondi ha decisamente tirato i remi in barca, stanca e affannata ha mollato la presa che aveva tentato di stringere fino al 40’.

Ancora una volta letale l’ex di turno, da Kenny Hasbrouck, a Castelli a David Brkic Ferrara incontra tutti i propri ex guerrieri, che hanno saputo mostrare la pasta di cui sono fatti. David Brkic condanna estense in questa gara (negli ultimi due quarti e nell’over time), in cui Ferrara dopo 20’ minuti a rincorrere ha estratto la sua faccia migliore dal cilindro, mettendo in campo una Bondi da NBA nel terzo periodo.

Due quarti di sofferenza, in cui la difesa faceva acqua da tutte le parti, tanta confusione in attacco con le sole individualità a farla da padrone. Soluzioni personali e imprecisioni, gioco perimetrale e tanta fatica a dominare l’area da parte dei lunghi estensi. Poi la svolta: scossa la truppa negli spogliatoi, la Bondi si è vestita da guerriera per vincere la battaglia. Ferrara ha stretto le maglie in difesa e da una buona difesa sono nate buone soluzioni offensive supportate da alte percentuali al tiro. Cortese e Moreno, in ombra fino a quel momento, hanno segnato 16 dei 30 punti della Bondi del terzo quarto. Con Roderick e Bowers in panca per otto falli in due, Ferrara ha lottato di orgoglio e agonismo capitalizzando un parziale di 8/25 che ha travolto la Tezenis come uno tsunami.

Ferrara ha continuato a macinare terreno nell’ultimo periodo, tenendo a distanza Verona, anche di cinque punti, ma proprio quando sembrava di poter avere l’inerzia a proprio vantaggio si è scatenato l’ex Brkic con tre bombe e 13 punti segnati.

A nulla è valsa la comparsata di Bowers che è rientrato sul parquet pochi secondi, salvo poi uscire per 5 falli. A nulla sono valsi i giri in lunetta che potevano valere la partita: Roderick dopo un impietoso 1/4 ai liberi ha scelto per un tiro dalla lunga in luogo di una penetrazione che poteva valere un canestro e la vittoria.

78 pari e overtime. E il supplementare è un atto senza happy ending per la Bondi che sbraga del tutto. 5° fallo per Roderick, polveri bagnate e nessuna capacità di attaccare il canestro. Verona di birra invece ne ha un sacco ancora e suona la carica per allungare e calare il sipario su Ferrara. Ora che anche Recanati ha interrotto il digiuno dalla vittoria, per la Bondi saranno feste davvero indigeste, in cui l’imperativo sarà fare risultato il 29 proprio con Recanati, in quello che sarà uno scontro diretto.

Tezenis Verona – Bondi Ferrara 92-81

(25-17, 21-15, 12-30, 20-16, 14-3)

Tezenis Verona: Michael Antonio Frazier II 21 (10/18, 0/3), David Brkic 18 (1/1, 4/7), Marco Portannese 15 (1/4, 4/8), Giorgio Boscagin 14 (3/3, 2/4), Dawan Robinson 8 (4/6, 0/3), Giovanni Pini 6 (1/6, 0/2), DaneDiliegro 4 (2/5, 0/0), Leonardo Tote’ 3 (0/1, 1/2), Nicolò Basile 3 (0/0, 1/1), Andrea Rovatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (DaneDiliegro 10) – Assist: 13 (Michael Frazier II 6)

Bondi Ferrara: Francesco Pellegrino 17 (7/7, 0/0), Laurence Bowers 16 (4/7, 2/5), Riccardo Cortese 14 (4/5, 2/8), Yankiel Moreno 12 (1/1, 3/9), TerrenceRoderick 11 (4/7, 0/3), Martino Mastellari 5 (1/1, 1/3), Mattia Soloperto 5 (2/8, 0/0), MatiasIbarra 1 (0/0, 0/0), Francesco Ardizzoni 0 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Zani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 21 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (TerrenceRoderick 9) – Assist: 13 (Yankiel Moreno 7)