Per Fiti i processi non finiscono mai

Dopo le condanne a undici mesi per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale (nel giugno 2014) e a due anni per tentato furto (nel gennaio 2015), una assoluzione due settimane fa per danneggiamento in stazione e in attesa di giudizio per possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, per stalking e soprattutto per l’omicidio di Pierluigi Tartari, Constantin Fiti dovrà affrontare da capo il processo che lo vede imputato per minacce e percosse nei confronti dell’ex compagna.

Forse “affrontare” non è il termine esatto, dal momento che in udienza il 23enne rumeno non si è nemmeno presentato. Ma a ogni modo il procedimento per i fatti che gli vengono contestati ha avuto in appello un risvolto nuovo.

Fiti era accusato di fatti avvenuti 4 anni prima. A denunciarlo era stata l’ex compagna, con cui aveva avuto una figlia. Condannato in primo grado davanti al giudice di pace a una pena pecuniaria, il difensore, l’avvocato Rita Cirignano, aveva fatto appello.

Davanti al tribunale ordinario ha spiegato che la minaccia contestata “mi riprendo la bambina per cinquemila euro” era in realtà dettata dalla volontà di rivedere la figlia, per soddisfare la quale era anche disposto a versare denaro all’ex pur di convincerla. La minaccia poi sarebbe stata poco consistente, visto che era avvenuta in un luogo pubblico, alla presenza di altre persona, tra cui il fratello della persona offesa, e aveva spinto l’ex compagna a sporgere querela solo il giorno successivo, anziché chiamare nell’immediatezza le forze dell’ordine.

In quell’occasione però l’aveva anche strattonata per un braccio. Da qui la seconda accusa di percosse.

Al termine della discussione il giudice Negri ha ritenuto di ritrasmettere gli atti alla procura per riqualificare il capo di imputazione da percosse a violenza privata. Per questioni di competenza e di gravità del reato, questa volta deciderà il giudice ordinario.