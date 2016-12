Weekend di Natale da… ferragosto

Comacchio. Come a ferragosto anche la vigilia di Natale a Comacchio si appresta a stupire e a divertire tutti coloro che trascorreranno le festività in laguna.

Al Lido degli Estensi, viale Carducci si trasformerà oggi, sabato 24 dicembre, nel Villaggio di Babbo Natale, grazie agli allestimenti e alle sorprese messe a punto dal gruppo di esercenti “Noi che ci crediamo ancora”, che collabora fattivamente con il Consorzio locale.

Dalle ore 15.30 andrà in scena lo spettacolo di marionette “Storie appese ad un filo” della compagnia “All’incirco”. Lo spettacolo fa parte della rassegna itinerante “I colori del Natale”, diretta da Massimiliano Venturi. Sempre lungo il viale, “La musica su trampoli” di Zampanò intratterrà grandi e piccini tra acrobazie e giochi di prestigio.

A Comacchio ad aprire l’atmosfera natalizia sarà la consueta distribuzione gratuità di ciambella, vin brulè e cioccolato caldo, organizzata dall’Avis davanti alla torre civica dell’orologio (a partire dalle ore 16). Il cuore della tradizione pulsa nella concattedrale di San Cassiano, dove alle17 l’arcivescovo Luigi Negri effettuerà la benedizione del presepe e di Gesù Bambino, prima di dare corso alla celebrazione religiosa, denominata “Funsiòn dal Bambèn” (Funzione del Bambino), le cui origini si perdono nei secoli. Al termine della liturgia, la compagnia dialettale “Al Batàl” poterà in scena “Comacchio…un presepe d’acqua”, la classica rappresentazione della Natività sull’acqua, interpretata dai personaggi della tradizione popolare comacchiese.

La festa prosegue a Porto Garibaldi, dove, dopo la santa messa di mezzanotte, i volontari della Famìa ad Magnavaca daranno vita a “Nadàl sota l’arbul”, iniziativa condivisa con la parrocchia per condividere in allegria lo scambio degli auguri di Natale con dolciumi e bevande portati da casa. Il programma degli eventi, consultabile sul portale turistico www.ferrareterraeacqua.it prosegue lunedì 26 dicembre, sempre a Porto Garibaldi con la spettacolare manifestazione “Natale con i tuoi…Santo Stefano con noi”, organizzata dall’associazione dei commercianti “L’Alba”, in collaborazione con la Famìa ad Magnavaca e con il gruppo Ippocampo Sub.

Dalle 10 alle 19 il portocanale sarà animato dal mercatino tradizionale di Natale, ma anche da spettacoli di strada con distribuzione gratuita di panettone, cioccolata calda e vin brulè. Alle ore 16.30 la Filarmonica di Tresigallo si esibirà nella cornice del Mercato Ittico Comunale (entrata libera), per poi lasciare il testimone ai sub, che a partire dalle ore 18.30 effettueranno la tradizionale fiaccolata sull’acqua, attesa manifestazione con giochi pirotecnici e luci natalizie nel portocanale, a cura del gruppo Ippocampo sub. Imperdibile nel centro storico di Comacchio il percorso dei Presepi sull’acqua, mentre in duomo sarà visitabile da oggi sino al 31 gennaio 2017 la XIII rassegna di diorami “Presepi in vetrina”.

Prosegue a Palazzo Bellini, con ingresso gratuito, la mostra “Lettere da Pompei”, con i magnifici reperti gentilmente prestati dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in forza di un accordo di collaborazione, che punta alla reciproca promozione culturale e alla realizzazione di mostre ed eventi culturali dedicati all’archeologia romana. La mostra resta chiusa nella sola giornata di domenica 25 dicembre. La biblioteca comunale “L. A. Muratori” resta chiusa oggi , sabato 24 dicembre, e sabato 31 dicembre.