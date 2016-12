Spal-Ternana, ecco i convocati

Al termine dell’allenamento pomeridiano, il tecnico spallino Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei convocati per il match contro Ternana di oggi, sabato 24 dicembre, in programma alle 15 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

In occasione della gara la biglietteria centrale dello stadio sarà aperta dalle 9 alle 13. Dalle 13 fino al termine del primo tempo della partita sarà attiva solamente la biglietteria parterre per la vendita degli ultimi tagliandi disponibili e per il rilascio degli accrediti.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Branduani, Marchegiani, Meret.

DIFENSORI: Bonifazi, Giani, Silvestri, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Arini, Beghetto, Castagnetti, Del Grosso, Ghiglione, Lazzari, Mora, Picchi, Pontisso, Schiattarella, Schiavon, Spighi.

ATTACCANTI: Antenucci, Cerri, Finotto, Zigoni.

INDISPONIBILI: Cremonesi. SQUALIFICATI: Gasparetto. DIFFIDATI: Castagnetti, Giani, Zigoni.

SPAL-TERNANA – SABATO 24 DICEMBRE – ORE 15,00 – STADIO “PAOLO MAZZA” DI FERRARA – 20^ GIORNATA D’ANDATA SERIE B ConTe.it