Si rompe una tubatura, Vigarano senza acqua

Vigarano. I tecnici Hera sono intervenuti ieri mattina per effettuare la riparazione di una tubatura della rete idrica posta in via Cento, all’altezza del numero civico 177, nel Comune di Vigarano Mainarda.

Già nei giorni scorsi, le squadre del pronto intervento sono intervenute per riparare altre improvvise rotture che si sono verificate sulla stessa linea riparando i guasti nel giro di qualche ora.

La rottura di ieri ha riguardato una condotta di 10 centimetri di diametro. Per riparare il guasto è stata inviata una squadra di pronto intervento in modo da accelerare il più possibile la conclusione dei lavori.

Già in serata è stato ripristinato il servizio nella zona interessata dalla sospensione, che ha coinvolto un centinaio di utenze del centro abitato della località Borgo di Vigarano, in comune di Vigarano Mainarda. Più precisamente, quelle ubicate ai lati della via Cento, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Frattina e l’incrocio con la via “segue numerazione civici 330 e 155”.

I lavori di riparazione si sono protratti per tutto il giorno. Il guasto è stato risolto in serata e ripristinato il servizio idrico. Durante la momentanea interruzione del servizio Hera per alleviare i disagi dei cittadini, ha attivato il servizio di distribuzione di acqua potabile per mezzo di autobotte posizionata nel parcheggio posto all’incrocio di via Cento con via Frattina. Nella serata, via Cento è stata completamente liberata dal cantiere e la viabilità è tornata alla normalità.