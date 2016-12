Cento rilancia il suo carnevale

Cento. È stato siglato lo scorso giovedì da Ente Territorio e Manservisi Eventi l’affidamento della direzione artistica del carnevale di Cento.

“Non posso che esprimere viva soddisfazione per essere giunti a rimettere in moto la macchina del carnevale – afferma il presidente Filippo Parisini -. E per averlo fatto in una prospettiva poliennale, capace di fornire certezze e aspettative di ottima riuscita. Auspichiamo che il clima ci assista e valorizzi l’enorme lavoro di Manservisi Eventi, che nella gestione della kermesse è garanzia di pieno successo, e delle associazioni carnevalesche, i cui volontari mettono le loro straordinarie capacità, la grande passione e lo sconfinato entusiasmo a servizio di una manifestazione che connota la Città di Cento”.

Obiettivo comune il rilancio e la valorizzazione del territorio attraverso lo storico Carnevale.

“Sarà un’edizione davvero unica”. Parola di Patron Ivano Manservisi, che commenta con piacere ed orgoglio l’accordo appena siglato. “Ringrazio sia il Comune di Cento che l’Ente Territorio per la fiducia dimostrata, che riconosce quanto il lavoro e gli investimenti fatti dalla nostra organizzazione, in questi trent’anni di carnevale, siano stati determinanti, non solo per dare notorietà alla tradizione storico-culturale del carnevale centese, ma anche per la promozione e valorizzazione del nostro territorio”.

E’ infatti questo l’obiettivo primario che viene affidato all’evento che, grazie alle capacità imprenditoriali e mediatiche della Manservisi Eventi, diventa fondamentale veicolo trainante per lo sviluppo competitivo del tessuto economico, culturale, sociale, turistico del territorio centese, e non solo, sul palcoscenico italiano, europeo ed internazionale.

“Gli addetti ai lavori sanno bene che per la società affidataria si tratterà di un vero e proprio miracolo quello che verrà fatto in questi tempi strettissimi, per raggiungere, anche nell’edizione 2017, gli alti standard organizzativi ed artistici che ci contraddistinguono. Per fortuna l’affidamento sarà poliennale e ci permetterà così di lavorare meglio e con continuità in futuro. Grande responsabilità, ma anche grande impegno e sostegno, affinché questo miracolo si realizzi. Ecco perché desideriamo ricordare e ringraziare tutte le preziose aziende che saranno al nostro fianco dimostrando di amare l’evento ed il suo territorio – afferma il Presidente della Manservisi Eventi ed anche direttore artistico Riccardo Manservisi, che continua -. Tante novità ed allettanti iniziative caratterizzeranno questa nuova edizione, che oltre a rispettare quello che è la storicità dell’evento, avrà anche un approccio di rinnovamento sempre più social ed ad alto contenuto digitale”.

Non per niente lo slogan che la Manservisi Eventi ha scelto per la nuova edizione sarà “L’alba di una nuova era”.