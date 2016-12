M5S: “Troppo freddo nelle scuole, bisogna intervenire”

Raffaella Sensoli (Movimento 5stelle) chiama in causa la Regione per le lamentele diffuse e perduranti da parte di studenti, genitori, insegnanti e personale non docente relativamente alle temperature troppo basse registrate durante l’orario di lezione in molte scuole, in particolare nelle scuole superiori di Argenta e Cento.

La consigliera, in un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, ricorda che, secondo le norme vigenti, nelle scuole superiori la temperatura minima deve essere di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Si tratta di un limite – sottolinea l’esponente 5stelle – che le rilevazioni tecniche compiute nei plessi scolastici dei due comuni del ferrarese dimostrano essere troppo spesso non rispettato.

Sensoli, pertanto, domanda all’esecutivo regionale “se intenda intervenire per risolvere il problema dei plessi scolastici del ferrarese e se intenda realizzare un monitoraggio della temperatura nelle scuole della regione al fine di verificare la vastità del problema e le soluzioni da approntare”. Infine, chiede alla giunta “se intenda attivarsi sul governo per fare fronte alle difficoltà finanziarie delle Province, che causano carenze nella manutenzione e nella gestione delle scuole”.