“Cento perde la festa di Capodanno in piazza”

Cento. Per quale motivo non è stata organizzata la festa di Capodanno in piazza a Cento? E’ la domanda che si pone il Pd locale a pochi giorni dall’oramai tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio con cui da due anni la città di Cento salutava il vecchio e dava il benvenuto al nuovo anno.

“Il Capodanno 2017 è ormai prossimo ma non abbiamo trovato traccia dell’evento né sul sito dell’amministrazione comunale, né sul programma per le festività natalizie – scrive il gruppo consiliare in un’interrogazione diretta al sindaco -. Eppure si trattava di un appuntamento che richiamava attorno alla fortezza della Rocca tantissimi centesi e non”.

La festa di piazza era anche “una abitudine sana che rafforza il senso di comunità”, “un modo per tenere in paese i nostri giovani evitando che si mettessero sulle strade in momenti di particolare criticità” e “una positiva proposta per chi non ha risorse economiche per festeggiare sostenendo i costi di veglioni e cenoni”. Una sorta di “brindisi collettivo” che rappresentava anche “un momento di inclusione per la nostra popolazione più anziana e, spesso, più sola”. Tutte potenzialità che hanno portato il Pd di Cento a interrogare il sindaco per saperw per quale motivo non sia stata organizzata la festa di Capodanno.