Tanti doni dai Tresigallesi d’Italia

Tresigallo. L’associazione di volontariato Tresigallesi d’Italia ha chiuso l’anno 2016 delle proprie attività partecipando, incurante delle nebbiose e fredde giornate che l’hanno accompagnata, alla tradizionale sagra “A zzuèn al Maiàl” di Tresigallo.

Tante le attività sociali e solidali cui ha partecipato o che ha organizzato al fine di raccogliere fondi per la comunità tresigallese e non solo. Ai pranzi in parrocchia ed al volontariato speso per le sagre di casa loro infatti vanno aggiunte le attività in altri paesi in collaborazione con associazioni che necessitano di collaborazione. L’ormai consolidata partnership con l’ASD Jolanda Volley durante le “Giornate del Riso” per sostenerne l’attività sportiva giovanile è il più fulgido esempio.

Il gruppo, che si è sempre autofinanziato in tutto, è formato da singoli e famiglie di Tresigallo che hanno la caratteristica di essere, almeno in parte, originari di altre regioni del bel paese. Toscana, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna sono alcune delle provenienze.

Grazie alle attività svolte in questi giorni pre-natalizi, l’associazione ha donato parte del ricavato delle proprie attività alla parrocchia ed alla scuola materna Serena per sostenerne le attività, alla biblioteca di Tresigallo per acquistare libri e alla Pro-Tresigallo per sostenere il progetto del calendario 2017 #noivivediamocosì realizzato dai bambini della scuola primaria dopo gli incontri con l’Arma dei Carabinieri per raccogliere fondi da investire in materiale didattico tecnologico.