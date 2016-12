Al Meis un omaggio per Hanukkah

Avete curiosità e domande sull’esperienza di vita ebraica, il suo calendario e i suoi momenti più significativi? Troverete le risposte vi aspettano al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis (Via Piangipane 81, a Ferrara), dove la mostra “Torah fonte di vita” è stata prorogata fino al 31 gennaio.

Protagonista dell’esposizione è la Torah, la Bibbia ebraica, attorno ai cui contenuti si sviluppa, in modi diversi, l’identità di ogni ebreo: gli antichi testi biblici vengono, infatti, letti, commentati e approfonditi in appuntamenti collettivi, cerimonie familiari e comunitarie.

I circa settanta manufatti e libri presenti al Meis provengono dalla collezione del Museo Ebraico della Comunità di Ferrara, la cui sede di Via Mazzini, che ospita anche le sinagoghe, ha subito gravi danni dal terremoto del 2012 e da allora è chiusa al pubblico. Questa selezione di oggetti è distribuita in tre sale, che esplorano i diversi momenti in cui l’individuo viene a contatto con la Torah: la sinagoga e la comunità, con la lettura pubblica durante le preghiere, il rito pubblico e quello privato.

Da segnalare che “Torah fonte di vita” è anche a misura di bambino, grazie a un percorso didattico che, attraverso giochi interattivi, video e contenuti multimediali, accompagna i più piccoli alla scoperta della cultura e della religione ebraica, restituendo alla città di Ferrara e al pubblico una parte importante della sua storia.

Per tutto il periodo di Hanukkah (la festa ebraica delle luci), ovvero dalla sera del 24 dicembre e per i successivi otto giorni, per ogni ingresso (intero o ridotto) e per l’acquisto di uno o più volumi del bookshop del Meis, è previsto un omaggio.

Oltre all’apertura straordinaria, durante le festività, del 26 dicembre e del 2 gennaio, “Torah fonte di vita” può essere visitata dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 10 alle 15 e la domenica dalle 10 alle 18. Giorni di chiusura: il 25 dicembre, il lunedì e il sabato.

Biglietto d’ingresso: 4 € l’intero e 3 € il ridotto (per chi è titolare di MyFE Card). Ingresso gratuito per i minori di 18 anni e gli insegnanti accompagnatori.