Invasione dei Babbi Natale a San Carlo

San Carlo. Anche quest’anno tutto è pronto per la sesta edizione dell’Invasione dei Babbi Natale, l’evento-gioco che si svolge a San Carlo la mattina della vigilia di Natale, oggi 24 dicembre.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia di San Carlo, grazie alla collaborazione e contributo di oltre 22 associazione del territorio comunale di Sant’Agostino e oltre 70 esercenti locali, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e delle Proloco di Sant’Agostino e San Carlo.

Tanti gli appuntamenti per tutti coloro che verranno a godersi questo spettacolo unico nel suo genere, in mezzo a tanti Babbi Natale festanti e operosi per le vie del paese e piazza Pola, all’insegna dello spirito natalizio e del divertimento per tutti, grandi e piccoli.

La mattinata si apre con due giochi: la “Caccia al Regalo” (dalle 9 alle 12), riservato agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie del Comune di Sant’Agostino. E “Trova i 4 Babbi Natale” (9.30-12) il gioco per gli alunni delle scuole secondarie di Sant’Agostino, che potranno partecipare dopo aver ritirato le istruzioni allo stand 26 (Dosso Insieme) in piazza Pola a San Carlo.

Alle 10 in piazza Pola la terza edizione delle “Babbiadi”: tanti giochi di strada – tiro alla fune (squadre da tre), tiro in canestro, tiro in porta, tennis – per tutti coloro che hanno voglia di provarci, grandi e piccoli, divertendosi (iscrizioni allo stand 27, Avtpcsa).

Alle 11 immancabile la quarta edizione della “Corsa dei Babbi Natale”, due giri della piazza per la tradizionale non competitiva aperta a tutti (iscrizione stand 25, Asd Sancarlese Ciclismo, ore 9.30-10.30). Alle 11.30, l’attesissimo appuntamento con le “Musiche di Natale” a cura della Banda Filarmonica San Carlo.

Ospiti in piazza il truccabimbi (offerto gratuitamente dalla Proloco San Carlo), dj Mauri con le sue fantasie musicali, Emma Saccenti e Emanuele Tassinari, cantanti vincitori del “San Carlo Canta 2016”. E per la gioia dei bambini non mancheranno la slitta di Natale dei Sempre Allegri, la slitta di Natale del Gruppo Harleysti e Paracadutisti di Casumaro, nonché, grazie al Centro Equestre San Carlo Borromeo, il piccolo calesse trainato dai pony e i cavalli di Natale.

Aperte inoltre le iscrizioni allo stand 22 (Avis-Aido-Ant) per il concorso “Il Presepe più bello” dedicato ai presepi di famiglia (il regolamento è sul sito www.proloco.santagostino.it).

Chiuderanno la mattinata, come da tradizione, a partire dalle 12 l’estrazione e assegnazione dei super premi per il giochi “Trova i 4 Babbi Natale”, “Caccia al Regalo” e ”Indovina i numeri di Natale”, il gioco quiz per gli alunni delle scuole secondarie a cui hanno aderito 32 esercizi commerciali del territorio comunale la settimana dal 12 al 17 dicembre.

I numeri di quest’anno: 22 le associazioni del territorio che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, 29 le postazioni dei Babbi Natale sparse per le vie di San Carlo, più di 90 i volontari coinvolti. E un centinaio fra esercenti, attività produttive, associazioni locali privati, afferenti a tutte e tre le frazioni – San Carlo, Sant’Agostino e Dosso – e non solo, che hanno donato i premi dei giochi organizzati per l’occasione.