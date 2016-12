Le pastorali all’organo di San Giorgio

Quarto ed ultimo concerto organistico inserito nel percorso musicale-spirituale che conduce dall’Avvento verso il Natale. Lunedì 26 dicembre alle 19 presso la basilica di San Giorgio a Ferrara il maestro Luigi Locatelli, organista titolare del tempio, offre al pubblico un programma interamente dedicato alle pastorali per organo.

Queste autentiche gemme musicali sono il modo migliore per avvicinarsi alla dolcezza ed al mistero del Natale. Sarà utilizzato il prestigioso organo meccanico Pinchi, fornito di tre tastiere e 2300 canne, vanto della città estense.

Si inizia con una classica pastorale italiana di Giuseppe Aldrovandini, di commovente bellezza. L’autore, nato nel 1665 a Bologna, fu maestro di cappella dell’Accademia dello Spirito Santo a Ferrara.

Seguirà il corale “Wie schon leuchtet der Morgenstern” BuxWV 223 di D. Buxtehude, uno dei maestri di Bach e massimo esponente della scuola organistica del XVII sec. della Germania settentrionale. Il tema è dato dai Re Magi che sono condotti dalla Stella del Mattino (cometa) fino a Betlemme. La musica qui scorre dolcemente e dà il senso di questo cammino denso di speranza.

Ecco la volta dei due preludi al corale di Pachelbel, nato nel 1653 a Norimberga e importante esponente delle scuola della Germania del sud, composti sull’antico canto natalizio tedesco “Vom Himmel hoch” cioè: “Vengo dall’alto dei Cieli”.

Poi si potranno udire le Variazioni Canoniche su “Vom Himmel hoch” BWV 769 di J.S. Bach, opere di notevole complessità contrappuntistica e di immenso valore artistico. Date alle stampe nel 1748 nella tarda maturità bachiana, le 5 variazioni furono composte come tributo annuale di iscrizione alla “Società per corrispondenza di Scienze Musicali di Lipsia” nata con l’intento di studiare le varie forme musicali dal punto di vista scientifico. Ne nacque una successione di cinque preziose pastorali. Stravinskij, colpito dalla loro bellezza, le trascrisse per coro e orchestra, senza praticamente modificarle.

Concluderà il concerto il grande L.C. Daquin, nato a Parigi nel 1694, organista ufficiale del Re e titolare alla cattedrale di Notre Dame dal 1755. Le sue esibizioni all’organo divennero famose, attraendo una grande quantità di pubblico. Di lui si ascolteranno uno straordinario Rondò sopra il Cucù, e uno dei suoi noti Noel, composizioni che riassumono tutta la maestosità del Natale nella poetica del grande organo classico francese.