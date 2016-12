Lectio magistralis del vescovo all’università: “Superiamo egemonia con il dialogo”

di Mattia Vallieri

No alle culture ideologiche che spingono verso “totalitarismi e quindi alla violenza” ed un auspicio ad una società ed una università “aperta alla misericordia, all’incontro e al dialogo”. È questo il pensiero di monsignor Luigi Negri che ha partecipato alle iniziative di inaugurazione dell’anno accademico con una lectio magistralis incentrata sul rapporto tra cultura e misericordia.

“La cultura si collega al tema dell’antropologia, è espressione di un uomo autoreferenziale ed auto sussistente rappresentativo del suo potere” introduce il vescovo ferrarese che critica successivamente la cultura contemporanea, frutto a suo dire di “un potere anche tecnologico che pone una enfasi autoritaria ed i totalitarismi sono il risultato di questo passaggio”. È proprio da questo percorso che, secondo la concezione del monsignore, “nascono le ideologie totalitarie che manipolano la realtà e fanno soffrire intere popolazioni. Oggi il fallimento di queste ideologie è sotto gli occhi di tutti perché non hanno tenuto il passo della realtà e hanno reso vano l’attesa degli uomini di un mondo unitario”.

Arriva anche un ringraziamento a Papa Giovanni Paolo II (“fece una attenta analisi della cultura post moderna che sembrava volesse dire tutto invece non diceva nulla ed è stato il primo a far emergere il tema della misericordia”) e al suo successore Benedetto XVI (“ha raccontato la cultura come espressione del potere”).

“Il rapporto corretto tra senso della vita e cultura presuppone che uomini di buona volontà possano raccontare la propria elementare esperienza e non idee astratte” dichiara ancora l’arcivescovo che attacca nuovamente la posizione delle culture ideologiche: “La violenza entra a far parte della cultura ideologica in cui il nemico e la sua eliminazione sono elementi essenziali per far andare avanti l’ideologia – accusa il monsignore -. Da qua nascono una serie infinita di processi farsa in tutti i regimi autoritari”. In questi contesti, secondo Negri, deve entrare in campo la misericordia che “è gratuità perché Dio non pone condizioni. Non è sanatoria a priori ma perdono connesso al sacramento della riconciliazione”.

Non manca un monito alla Chiesa cattolica e ai cristiani che “alla cultura del potere devono rispondere proponendo una esperienza autentica di umanità. Abbiamo la responsabilità della missione che ci accompagna in tutte le stagioni della vita”. Secondo il monsignore “la ricerca deve aprirsi alla misericordia e i cattolici danno un contributo essenziale alla dialettica universitaria che si arricchisce quando è piena di culture diverse ed è una esperienza per tutta la società”.

“Incontro è la parola esauriente, il mondo è fatto di entità che possono e devono incontrarsi e portare le proprie responsabilità culturali” sostiene Negri che conclude ricordando “l’importanza del dialogo vero per la democrazia”.