4 Torry volley, Natale sognando la A2

Ben 180 tesserati del vivaio, oltre alla prima squadra. Più di 200 piccoli e grandi atleti si sono dati appuntamento sul parquet della palestra Bonati per il tradizionale scambio di auguri natalizi della 4 Torri Volley Ferrara a tinte rigorosamente granata.

Mauro Baroni, numero uno del sodalizio estense, ha voluto ringraziare innanzitutto i genitori dei ragazzi del vivaio “per aver riservato una grande fiducia a questa società. Oltre all’aspetto sportivo, cerchiamo di essere sempre attenti alla solidarietà nel modo più esteso, a riprova – ha sottolineato il presidente della 4 Torri – che questo sport è votato all’altruismo. Un plauso quindi ai nostri ragazzi che hanno scelto di intraprendere e di proseguire questo sport. Possiamo garantire che faremo del nostro meglio per fare sempre bene”.

Fin qui Baroni, ma a parlare di presente e futuro granata è intervenuto anche Riccardo Cavicchi: “Se possiamo vantare un settore giovanile così nutrito è anche e soprattutto grazie al lavoro che abbiamo fatto con le scuole, oltre all’impegno diretto della prima squadra che vede diversi atleti impegnati nel ruolo di allenatori dei ragazzi. Proprio il vivaio – ha proseguito il dirigente granata – costituisce il nocciolo duro della prima squadra che si sta togliendo sempre maggiori soddisfazioni. Il nuovo anno ci vedrà subito impegnati in un big match ad altissima tensione”.

Prevedibile la domanda dei giornalisti sulle ambizioni che inducono a sognare l’A2. “È ormai assodato che puntiamo a terminare in uno dei primi due posti della classifica che equivale ai play off e non sarà assolutamente facile arrivarci. In caso di promozione cambierebbero totalmente gli scenari, ma, in prospettiva, siamo pronti ad affrontare la sfida. In tutto questo – ha concluso Cavicchi – sta avendo un ruolo fondamentale il carisma di Marco Martinelli, bravo a trasmettere ad alti livelli i principi e i valori della 4 Torri”.