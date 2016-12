Auto contro platano, giovane in grave condizioni

Si schianta contro un platano e ora versa in gravi condizioni all’ospedale di Cona. L’incidente è avvenuto ieri sera, verso le 22, su via Comacchio e ha coinvolto F.Z., giovane di 26 anni trasportato al Sant’Anna con codice di massima gravità a causa dei seri traumi subiti nell’impatto.

Il ragazzo stava viaggiando lungo via Comacchio verso Cona a bordo della sua Volkswagen Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, finendo la sua corsa contro uno dei tanti platani che costeggiano la strada.

Il grave sinistro si è registrato all’altezza dell’istituto Don Calabria “Città del Ragazzo”. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica ma hanno dovuto aspettare l’arrivo dei vigili del fuoco per verificare le condizioni del 26enne, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al vicino ospedale.

Intervenuta anche la polizia municipale di Ferrara per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico, sospeso per alcune ore in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso del ferito e recupero dell’auto incidentata.