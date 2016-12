Dipendenti Carife, parte la conta

Un tempo era il luogo deputato alla celebrazione dei sempre più ambiziosi progetti di espansione e alle firme su bilanci sempre più corposi. Oggi la Fiera sarà il teatro di una rappresentazione che esclude il lieto fine. Almeno per quasi la metà degli 847 dipendenti Carife. Che nel pomeriggio cercheranno di capire chi di loro dovrà lasciare il proprio lavoro, sacrificato sull’altare della cessione.

La manifestazione di interesse che vede la mano di Bper prevede infatti il drastico ridimensionamento della voce “personale” sui costi della Cassa. E quel taglio prevede l’esubero di 400 posti. Al momento i lavoratori Carife si devono accontentare della solidarietà che arriva dai colleghi delle altre “Good Banks” di Chieti, Arezzo e Jesi, che avvertono come “non è riducendo occupazione e diritti che l’economia riparte. L’intervento dello Stato sia condizionato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dell’economia reale”. Le segreterie aziendali Fisac-Cgil delle Nuove Cari Chieti, Banca Etruria e Banca Marche sono spaventate da “drastico ridimensionamento degli occupati (il 50 per cento), cancellazione dei trattamenti economici e normativi aziendali, conferma dei sacrifici a carico dei lavoratori”. Queste, in sintesi, sono infatti “le pre-condizioni per l’intervento di un primario gruppo creditizio che incorporerà successivamente quello che resterà di Carife. Siamo solidali con le lavoratrici e i lavoratori di Carife e con le loro rappresentanze sindacali impegnati in un difficile negoziato. Aderiremo alle iniziative che di concerto con le Segreterie nazionali saranno decise a sostegno della vertenza. E ribadiamo: si apra il confronto per tutte le nuove banche sulle prospettive del lavoro, del territorio, del risparmio”.

E mentre Tagliani, nella conferenza di fine anno, parla di “un costo sociale altissimo” temperato dal fatto che in campo, come acquirente, ci sia “una banca italiana, e non un fondo di investimento, che si è dimostrata sensibile alla richiesta di Carife”. “Una banca molto seria”, ma che “ha posto delle condizioni”. E mentre il sindaco si augura che “si riescano a unire le varie necessità, senza che paghino le persone che hanno meno responsabilità per questa situazione, cioè i dipendenti di Carife”, dall’altra parte della barricata – quella degli obbligazionisri – arriva la notizia da Federconsumatori Ferrara che in questi giorni sta completando l’invio delle ultime pratiche con le domande di rimborso degli obbligazionisti Carife (un migliaio) che hanno aderito al Fondo di Solidarietà del Fitd per l’automatico indennizzo forfettario dell’80%”.

“Purtroppo il Fondo – fa sapere l’associazione di consumatori – non è riuscito a rispettare i 60 giorni previsti per i rimborsi e quasi sicuramente il tempo si raddoppierà. Nonostante le nostre pressanti richieste di proroga del termine di presentazione delle domande, tale termine ad oggi è ancora fissato per il 3 gennaio 2017.

Ora, a meno di novità che a questo punto potrebbero arrivare solo da un decreto mille proroghe, qualora il Governo lo dovesse inserire in legge di stabilità, ai risparmiatori “che non si siano trovati nelle condizioni per richiedere il rimborso automatico entro i termini di legge resta come unica possibilità l’arbitrato, per il quale mancano le procedure che abbiamo sollecitato da subito, ma che ancora non si vedono, né si sa quando usciranno”.

Comunque, essendo l’arbitrato un contenzioso, la legge stabilisce l’obbligo di presentare la lettera di messa in mora nei confronti della banca che blocchi i termini per la prescrizione, nonché richiesta di mediazione. Per questa ragione e pur restando in attesa delle procedure per l’arbitrato, al fine di accelerare i tempi, Federconsumatori invita i risparmiatori “che sono certi di avere come unico percorso possibile l’arbitrato a chiamare dal 9 gennaio 2017 il numero 0532.765420 per fissare un appuntamento e predisporre la sopra citata lettera da inviare alla banca”.