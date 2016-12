Cessione Maristoca, archiviata l’ipotesi di truffa per Grassano

Era indagato per truffa con il sospetto di aver stipulato un accordo in frode degli azionisti della Banca Popolare di Marostica. E invece lui non c’entra niente e la sua posizione, dopo quasi due anni, viene archiviata.

L’ex dg di Carife Giuseppe Grassano esce a testa alta dall’inchiesta della procura di Ferrara che lo vedeva coindagato con Gianfranco Gasparotto, omologo a Marostica, per la cessione dalla Cassa di Risparmio di Ferrara alla Banca popolare di Marostica della Banca di Treviso, fino al 30 novembre 2010 parte del gruppo bancario ferrarese.

La sua posizione è ora chiarita, ma “resta un forte senso di amaro in bocca. Ero accusato in un reato che adesso si scopre essere insussistente, dimenticando che io, quando in ipotesi avrei commesso il reato, ero uscito già da due mesi dall’organigramma di Carife”. Il closing dell’affare infatti è datato 30 novembre 2010, “mentre io già dal 30 settembre (dal 26 per l’esattezza, avendo goduto di quattro giorni di ferie) avevo lasciato l’incarico, rifiutando le offerte di rimanere avanzate dall’allora direzione”.

In quel periodo Grassano aveva appena lasciato corso Giovecca. Direttore generale dell’istituto di credito ferrarese dal settembre 2009 al settembre 2010, a Ferrara il “manager salvabanche” arrivò per sostituire Gennaro Murolo, per lasciare poi il posto a Daniele Forin. Grassano iniziò una serie di alienazioni, tra le quali appunto Banca di Treviso, per riequilibrare i conti dopo l’ispezione pesantemente negativa ricevuta da Bankitalia.

L’operazione, secondo la procura estense, sarebbe stata sovrastimata e i 38 milioni di euro finali non corrisponderebbero al reale valore dell’istituto vicentino. Fu la stessa Banca d’Italia, dopo un’ispezione datata 2013, a segnalare il tutto alla magistratura.

Ma lui, Grassano, a quel punto non c’entrava più nulla con la Carife. “Me ne sono andato dopo aver portato il cda all’approvazione del protocollo di intesa (sottoscritto il 25 giugno 2010, ndr) e dopo aver programmato i vari passaggi tecnici e legali della cessione, dalla manifestazione di interesse fino alla due diligence, un percorso attorno al quale ha messo le mani una ventina di persone. Nel frattempo sono state eseguite delle rettifiche rispetto ai valori determinati a giugno in sede di protocollo”.

La stessa Bankitalia, via lettera, prese atto “positivamente del mio operato”. Eppure qule 5 febbraio 2015, Grassano si trova la polizia giudiziaria in casa. “Capirete che non è piacevole. A inizio marzo invio una lettera alla procura di Ferrara per chiedere di essere ascoltato. Non arriva nessuna risposta. Nel frattempo le indagini vanno avanti, forti di ben tre proroghe”. Proroghe inutili secondo l’ex direttore generale, perché “bastava leggere i documenti. A partire dalla perizia del professor Giuliano Iannotta di Milano, uno che a differenza di altri sa leggere le carte e la intercettazioni. La sua perizia esclude la sussistenza di un reato a mio carico”.

Nel frattempo stavano per scadere i tempi tecnici della prescrizione. Grassano invia una lettera alle procure di Ferrara e di Vicenza per avvertire che vi rinunciava: “volevo essere valutato nel merito delle contestazioni che mi venivano rivolte, specialmente a Ferrara. Vivevo un paradosso interiore: soffrivo per la situazione e allo stesso tempo non avevo dubbi sull’esito delle indagini. Alla fine la mia posizione è stata archiviata per insussistenza dell’ipotesi di reato, mentre sarebbe stato più corretto dire che Grassano non era più alla Carife quando avrebbe commesso il fatto”.