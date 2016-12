Fausto Leali e Luisa Corna al Ferrara Christmas Pop

di Cecilia Gallotta

Dopo il successo delle scorse edizioni, il concerto “Ferrara Christmas Pop” replica per la quarta volta mercoledì 4 gennaio alle 20.30 presso il Teatro Nuovo di Ferrara: un appuntamento da non perdere, che fra i suoi protagonisti annovera niente meno che il celebre maestro Diego Basso, e gli ospiti d’onore Fausto Leali e Luisa Corna.

Organizzato e promosso da Sauro Campioni, sponsorizzato dall’Azienda “2G”e da “Vassalli Bakering”, l’evento saluta il 2017 con grande generosità: i proventi del concerto saranno infatti destinati all’associazione Madre della divina Provvidenza di Ravalle, e “tutti gli artisti vengono a titolo assolutamente gratuito – ricorda il maestro – cosa assolutamente stupenda e non scontata”.

“Noi sosteniamo tutta una serie di attività di supporto alle famiglie – spiega il presidente dell’associazione Madre Luca Marchetti – come doposcuola, aiuto alle famiglie che non riescono a sostenere un’istruzione e via dicendo. E’ un vero e proprio supporto alla sopravvivenza: ormai è il nostro 25° anno e lo posso confermare sempre di più. Questo contributo sarà importantissimo”.

Il concerto, presentato dal giornalista Nicola Franceschini, sarà eseguito dall’orchestra “Città di Ferrara”, orchestra classica composta da 45 elementi “con l’aggiunta sinfonica, dove entrano strumenti non propri della musica classica”, come spiega il direttore artistico Giovanni Polo.

Ascolteremo la voce “quasi soul” di Fausto Leali (così definita dal maestro Basso) nei suoi grandi successi “A chi”, “Mi manchi” e “Io amo”, oltre che nei duetti “Ora che ho bisogno di te” e “Ti lascerò”, uno dei quali sarà accompagnato proprio da Luisa Corna, che si esibirà anche in un omaggio a grandi artisti come Caruso e Mia Martini.

Le note più contemporanee dei brani tratti da Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion e Barbara Straisand saranno omaggiate dalle giovani voci di Art Voice Academy (Sonia Fontana, Barbara Lorenzato e Rosanna Carraro), centro di Alta Formazione di cantanti, attori e performers fondato dal maestro Basso nel 2003 e diventato punto di riferimento nazionale di quanti vogliano intraprendere la carriera musicale e artistica.

Ma l’atmosfera natalizia si accenderà nella parte del concerto dedicata alle classiche canzoni di Natale, in un’immancabile rivisitazione “pop”, ormai firma inconfondibile del maestro Diego Basso.

L’acquisto dei biglietti sarà disponibile dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Nuovo, che quest’anno “non è più solo ospitante, ma partecipante attivo in quanto sponsor e partner”, con un minimo di 20 euro per la 2^ Galleria, 23 euro per la 1^ e 25 euro per la Platea.