Straferrara salva il dialetto da 85 anni

di Lucia Bianchini

Settemila spettacoli, 108 commedie in lingua dialettale e 23 in italiano, 148 presenze nella sola Ferrara e 44 in Italia. Sono questi alcuni numeri che riassumono la storia di Straferrara, compagnia teatrale dialettale di Ferrara che vanta ben 85 anni di attività ininterrotta, che festeggerà giovedì 5 gennaio al teatro comunale “Claudio Abbado” alle 21 con la commedia ‘Trarquàcc a Magnavaca’, opera in tre atti basata su improvvisazioni di Rossana Spadoni e Roberto Pavani dedicata a Ultimo Spadoni, il fondatore, e Beppe Faggioli.

“Abbiamo voluto cucire su una storia di Scarpetta i nostri personaggi ‘storici’- racconta Rossana ‘Cici’ Spadoni, figlia del fondatore e anima della compagnia-: il grande Pirocia, la Pasquina de ‘La Castalda’, personaggio tipico ferrarese, il poeta Vanesio, la stupidina e molti altri. L’intento era di portare in scena tutti, chi con una battuta più lunga, chi con tre parole. Abbiamo dovuto inserire un prologo di spiegazione perché è ‘un zibaldòn!’ A me piace molto e spero piaccia anche al pubblico, che sia quindi una festa e non un fiasco”.

Rossana Spadoni ha poi mostrato nell’incontro di presentazione alla stampa alcuni dei registri in cui prima il padre Ultimo, poi il marito Beppe Faggioli e ora lei hanno annotato meticolosamente ogni informazione sulla compagnia: dall’esordio il 3 settembre 1931 al Teatro dei Cacciatori di Pontelagoscuro con la commedia ‘Pàdar, fiòl e Stefanìn’ di Alfredo Pittèri, fino all’ultima rappresentazione ad oggi, a Porotto il mese scorso.

Molti gli aneddoti che Rossana ha raccontato: in un registro risalente agli anni della guerra Spadoni riporta ‘Sempre bel tempo. Molti allarme. Prima granata durante l’inizio del primo atto della ‘Bersagliera’’. “Quando è suonata l’allarme sono scappati via tutti vestiti come erano – spiega Rossana- e uno degli attori, vestito da prete, correva lungo via Carlo Mayr e un bambino vedendolo ha detto: ‘Smincia al pistocom al cor!’ (guarda il prete come corre). Oppure una volta mio padre ha segnato ‘Forno’ riguardo uno spettacolo, vuol dire che non c’era pubblico, ed è stato quando è morto Luigi Tenco durante il festival di Sanremo”.

Come ha specificato Maria Cristina Nascosi, esperta di cultura dialettale che ha curato il volume in occasione dei 70 anni di Straferrara, questa è l’unica compagnia di lingua dialettale in Italia ad avere alle spalle tutti questi anni di lavoro ininterrotto.

“Ottantacinque anni di attività sono tanti, ci sono stati molti cambiamenti culturali, di modi di vivere, è cambiata molto nel suo piccolo anche la nostra città, riguardo l’istruzione e l’uso del dialetto – ha sottolineato il vicesindaco Massimo Maisto-. Riuscire quindi a portare avanti un’attività per così tanti anni significa avere grande passione, grande organizzazione ma soprattutto grande capacità di promuovere il ricambio generazionale. È un lavoro molto importante e l’amministrazione comunale in accordo con il Teatro Abbado oltre all’uso domenicale della sala Estense ha voluto dare un ulteriore riconoscimento con l’utilizzo del teatro comunale. Un riconoscimento importante per la città: il teatro dialettale spesso è maltrattato dai grandi teatri, considerato arte minore e ospitarlo nella culla della nostra cultura teatrale è un atto molto importante. Noi i compleanni li festeggiamo a casa con una torta, le compagnie teatrali lo fanno in scena”.