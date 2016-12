Un brindisi per via Saraceno

di Lucia Bianchini

Sono parole di grande soddisfazione quelle dei commercianti di via Saraceno riuniti sulla piazzetta davanti alla chiesa di Sant’Antonio, all’angolo con via Cavedone, giovedì 22 dicembre alle 17,30 per brindare alla fine dei lavori di riqualificazione della zona.

“Credo molto nelle potenzialità di questa via- ha affermato Roberto Marzola, titolare dell’agenzia immobiliare ‘Progetto casa’-. Da vent’anni ho l’ufficio qui e il fatto che abbiano fatto questa bella piazzetta porterà ad iniziative che valorizzeranno anche la chiesa di Sant’Antonio. Questa è soprattutto la via del food, ci sono circa dodici esercenti tra bar e ristoranti, è un passaggio di biciclette e diventerà anche una via di grande affluenza turistica, visto che porta al museo di Palazzo Schifanoia”.

Della stessa idea è anche Angelo Fancello del ristorante ‘Il ciclone’: “È uscita una bella strada, più comoda, più bella e c’è un grande transito di gente, quasi il doppio rispetto a prima. Mi piacerebbe che spostassero la zona pedonale almeno fino alla piazzetta”. Desiderio di tutti i commercianti sarebbe la totale pedonalizzazione dell’area, come ha sottolineato il libraio Federico Gazzi di “Eccelibro- ex mercatino del libro e del fumetto”.

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, la cui intenzione era l’ampliamento del centro commerciale naturale, obbiettivo che in questa parte del centro, anche attraverso la riqualificazione del manto stradale, secondo l’assessore al commercio Roberto Serra sta andando avanti con dei risultati: “Altre parti del centro saranno oggetto di intervento, piazza Gobetti, piazza Travaglio, via Borgo Leoni in cui c’è una ripresa di insediamenti di attività- ha proseguito Serra-. L’amministrazione deve sostenere tutto questo attraverso l’aiuto dei tanti privati che organizzano eventi e attraverso la loro vivacità riusciremo sempre più ad animare la nostra città e a farla frequentare non solo dai ferraresi ma anche dai turisti”.

“Credo sia stata fatta un’ottima riqualificazione e che la pedonalizzazione di questo tratto sia un elemento che valorizzerà ancor di più un’area che ha una vocazione terziaria, quindi commerciale ma anche della ristorazione- ha affermato Davide Urban, direttore di Ascom Ferrara-. Sono sicuro che sia un punto in più per la nostra città che la renda ancora più vivibile, attraente, e turisticamente appetibile. Ogni volta che c’è un intervento strutturale di questo tipo i canteri durano sempre troppo, ma saremo al fianco dei nostri commercianti anche utilizzando le leve fiscali al fine di far loro ottenere quei recuperi fiscali e quegli sconti che le imprese devono avere qualora hanno minori ricavi perché nella zona in cui lavorano c’è stata un’interruzione lunga. Saremo quindi al fianco dei nostri associati per sostenerli e aiutarli”.

La speranza dei commercianti e dei residenti della zona è quella della messa in sicurezza e magari della riapertura della chiesa di Sant’Antonio, chiusa a causa del sisma del 2012.

Hanno allietato il rinfresco offerto dai commercianti della zona le musiche di “Krakow street band”, un gruppo di musicisti polacchi già ospiti due anni fa del Buskers Festival.