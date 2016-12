Mauro Gibellini rivive la Spal

Un’altra vecchia gloria biancazzurra farà ritorno a Ferrara in occasione del match Spal-Ternana in programma allo stadio “Paolo Mazza” sabato 24 dicembre alle 15.

L’ospite d’onore sarà Mauro Gibellini, che assisterà al match e durante l’intervallo andrà sul terreno di gioco per salutare il pubblico di fede spallina, oltre a ricevere una maglia celebrativa dal presidente Walter Mattioli.

Attaccante cresciuto nel Portogruaro, portato in biancazzurro dal presidentissimo Mazza nella stagione ’71-’72, nell’anno successivo conquistò la promozione in serie B con la grande Spal di mister Mario Caciagli.

Dopo due campionati trascorsi nelle fila di Portogruaro e Clodiasottomarina, Gibellini tornò a Ferrara nel ’75-’76, dove rimase per sei stagioni consecutive, caratterizzate da un’altra promozione in cadetteria nuovamente con Caciagli in panchina.

Con la maglia biancazzurra Gibellini collezionò 192 presenze, mettendo a segno 49 gol.