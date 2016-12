I doni amari dei ‘No Salvabanche’ al sistema bancario

di Marcello Celeghini

‘Azzeramento’, ‘risparmi’ e ‘furto di vita’. Sono questi i tre doni natalizi che il comitato No Salvabanche ha consegnato ironicamente al sistema bancario italiano presso la filiale di Montepaschi in Corso Giovecca 50, ma senza successo visto che l’accesso alla filiale è stato negato dal personale (prima dell’intervento della Digos che ha identificato i manifestanti), per protestare contro gli ultimi sviluppi legati al rischio per gli obbligazionisti della banca senese e contro il piano di esuberi previsto in Carife in caso di acquisto da parte della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

“Ci battiamo per difendere i risparmiatori di tutte le banche da questo sistema malato”. Il sit-in prenatalizio del Comitato aveva lo scopo di esprimere sostegno anche a tutti gli obbligazionisti di Montepaschi che, visto il fallimento della ricapitalizzazione volontaria della banca, vedrebbero trasformate le loro obbligazioni in azioni con il maggior rischio che queste comportano. “Inaccettabile che i risparmiatori siano costretti dalla banca alla conversione forzata di obbligazioni in azioni per pagare di debiti e i buchi provocati da chi stava ai pian alti e da un sistema bancario italiano che mostra tutta la sua inadeguatezza e fragilità- tuona il portavoce del Comitato, Antonio Alia-. Con quale tranquillità un obbligazionista di Montepaschi dovrebbe vedersi convertire i propri risparmi in azioni di una banca sull’orlo del fallimento? Anche in questo caso appare chiaro il rischio azzeramento”.

Il dito puntato del Comitato si alza anche verso la Consob. “La linea tenuta dalla Consob è a dir poco ballerina, appena dieci giorni fa riteneva inattuabile la conversione di obbligazioni in azioni, ora apprendiamo che ha cambiato idea”.

Notizia recente è il piano di acquisto che Bper starebbe presentando per Carife, un piano che prevedrebbe tra le clausole ben 400 esuberi tra i dipendenti della banca cittadina. Un’ipotesi che metterebbe ancora più in sofferenza la tenuta dell’occupazione nella nostra provincia. “I licenziamenti che si prospettano per Carife sono il totale fallimento della politica renziana- sottolineano i Salvabanche-. Esprimiamo la nostra solidarietà verso i dipendenti di Carife sottolineando il fatto che non li riteniamo minimamente responsabili di alcuna truffa, i colpevoli vanno rintracciati altrove. Per questo motivo, sosterremo ogni battaglia che intendano intraprendere per tutelare i loro posti di lavoro. Dal governo Gentiloni non ci aspettiamo granché, è il renzismo senza Renzi, quindi non faremo sconti”.