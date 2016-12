La fa sbattere contro un platano e fugge, è caccia al pirata

Renazzo. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, a seguito di un sorpasso in via Nuova all’altezza di via Di Renazzo da parte di una Bmw Station Wagon di colore grigio, un’autovettura Suzuki con a bordo una giovane donna ha dovuto frenare e per non collidere frontalmente e ha terminato la corsa contro un platano rimbalzando sulla sede stradale.

La conducente ora è stata trasportata all’ospedale Cona con una probabile frattura al braccio.

La Bmw non si è fermata. Nessuno ha visto la targa dell’auto.

La Polizia Municipale è a disposizione di chiunque abbia dettagli utili da riferire per rintracciare il veicolo.