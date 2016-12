Un albero di natale per una casetta ad Amatrice

Migliarino. L’associazione Volontari Protezione Civile “Delta Po” di Migliarino sostiene il progetto “Oltre la scossa – una casa per Amatrice”, una sfida concepita dal genio e dal cuore di amici e colleghi del volontariato di Protezione Civile “Gruppo Genieri Lombardia”.

Il progetto alimentato da tanti sostenitori, volontari e non, prevede la costruzione di una casetta di una famiglia di agricoltori di una frazione di Amatrice, colpita duramente dal terremoto. La “Casetta” come la chiamiamo in loco, è ormai al termine della costruzione, ma manca ancora molto per completare gli spazi abitativi interni.

Con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al completamento del progetto l’Associazione A.V.P.C. “Delta Po” ha costruito a Migliarino un albero di Natale con i colori del Volontariato Italiano per chiamare l’attenzione e sensibilizzare la popolazione verso questa importante iniziativa.

Insieme alla Pro Loco Migliarino, all’Associazione “Il Volano” e ai commercianti di Migliarino, si stanno in questi giorni raccogliendo fondi per continuare a dare corpo a questo progetto.

Chi desidera sostenere il progetto può trovare -in alcune attività commerciali e direttamente in piazza a Migliarino, nei giorni del 24 dicembre 2016 e 6 gennaio 2017- sia i volontari muniti di “cassettine” (con tanto di manifesto del progetto), dove poter inserire un proprio contributo con offerte libere. Il tutto sarà documentato e portato all’attenzione della stampa sia ferrarese che locale di Amatrice.

Per informazioni: www.avpcdeltapo.org.