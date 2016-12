Tamponamento in A13, ferita anche una neonata

Tamponamento tra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze, oggi pomeriggio sull’autostrada A13 all’altezza del chilometro 45 in zona Pontelagoscuro.

L’incidente ha coinvolto ben otto persone: cinque ne sono uscite illese mentre le altre tre, tra cui una neonata di appena 10 mesi, hanno riportato ferite di lieve entità. La piccola, insieme ai genitori, è stata ricoverata con codice 1 all’ospedale Sant’Anna di Cona.

Erano da poco passate le 15.30 quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso contro la macchina che le viaggiava davanti sulla stessa corsia. A bordo c’era proprio la famiglia composta da un 30enne e dalla sua campagna di 32 anni che viaggiavano insieme alla figlia di 10 anni. La famiglia ha risentito dell’urto ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Anna.

Neanche un graffio per il conducente e i passeggeri dell’altro mezzo, tutti uomini di 23, 43, 32, 36 e 46 anni. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, è intervenuta la Polstrada di Altedo per i rilievi del caso. L’incidente ha causato non pochi disagi al traffico.