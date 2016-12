Le voci delle giovani promesse ferraresi scaldano la vigilia

La vigilia di Natale in piazza non sarà solamente acquisti, auguri e cioccolate calde, ma anche musica e divertimento, con il concerto di Natale organizzato dall’Ati composta da Delphi International, Made Eventi e Sapori d’Amare.

Sul palco allestito in piazza Castello, sabato 24 dalle 16.30, si alterneranno voci nuove e note jazz. Apriranno il concerto tre giovanissime, tutte di 16 anni, ma già apprezzate nel panorama nazionale degli esordienti. Le ferraresi Francesca Checchi, giovane promessa del mondo della musica leggera, e Chiara Sandrini, migliori voce esordiente ai Sanremo Music Awards 2016, hanno davanti un 2017 davvero importante con l’uscita per entrambe del primo disco e la realizzazione del primo video clip. Da Rovigo arriva invece Katrin Roselli, che ha vinto il Premio Categoria Autori Warner Chappel di Andrea Amati al Sanremo Music Awards 2015.

Spazio poi ai Souvenir de Noel, ensamble jazz che avvolgerà Piazza Castello con le calde note di rivisitazioni swing e latin di classici americani anni’50: Jingle Bell in cha cha cha, White Christmas in latin lounge, Santa Claus Is coming to town in bossa nova e tante altre canzoni della tradizione con arrangiamenti particolari. L’ensemble è composto da Miriam Mazzanti (voce), Gianmarco Banzi (pianoforte), Antonio Torello (contrabbasso), Maurizio Sgarbi (chitarra) e Simone Garutti (batteria). Ospite d’eccezione per questa tappa ferrarese, collaboratore e amico dei Souvenir De Noel, sarà Roberto Manuzzi (sax tenore e armonica cromatica), musicista apprezzato a livello nazionale e coordinatore dei corsi di jazz, oltre che docente di musica di insieme jazz, per il Conservatorio G. Frescobaldi.

Sempre aperti (orari 10-13 / 14-20 / 21-13) anche la pista da sci e da pattinaggio al Decathlon Ice Park di Piazza XXIV Maggio, per divertirsi in famiglia o con gli amici durante i giorni di festa, e magari per un aperitivo al punto ristoro di Nonno Umberto.