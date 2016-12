Materiale didattico in regalo da Casa Pound

Un gruppo di militanti di casa Pound ha portato come regalo natalizio ad alcuni asili comunali della città e di Copparo, per il secondo anno consecutivo, materiale didattico, giochi, prodotti per igiene personale.

“Abbiamo scelto di ripetere l’iniziativa del 2015 – affermano i militanti – sia per aiutare i bambini che frequentano queste strutture sia per ribadire che le stesse peccano di ciò che gli abbiamo consegnato, considerando che spesso sono gli stessi genitori che oltre a fare sacrifici nel pagare le rette sono costretti anche ad acquistare beni di prima necessità che mancano”.

“Il nostro obiettivo- continuano i militanti – resta quello di sensibilizzare sia le istituzioni competenti sia l’opinione pubblica nei confronti dell’infanzia che quanto a stanziamento di fondi per ricevere i necessari servizi viene messa in secondo piano a favore di altri interventi non sempre altrettanto importanti”.

“Rimane in ogni caso – concludono – il piacere di regalare un minimo di felicità soprattutto in un periodo particolare come quello prenatalizio con un gesto simbolico ma per noi significativo, che rappresenta la volontà di tutti coloro che contribuendo alla nostra raccolta hanno testimoniato sensibilità al problema e che per questo ringraziamo.”