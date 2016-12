L’orchestra Gino Neri è pronta a fare il pienone a Capodanno

di Silvia Franzoni

L’Orchestra a plettro Gino Neri torna ad aprire in musica l’anno nuovo in occasione del tradizionale concerto che riempie il Teatro Comunale il primo di gennaio ormai da 40 anni. “I posti sono già quasi esauriti”, commenta soddisfatto il vicesindaco Massimo Maisto.

I musicisti volontari dell’orchestra che nel 2018 compirà 120 anni e già si avvicina ai 1000 concerti eseguiti dall’anno di fondazione, il 1898, procede da tempo e con entusiasmo ad uno svecchiamento dei componenti, perché sempre più giovani si avvicinano alla musica proprio grazie all’associazione.

Il momento formativo è stato infatti potenziato e la scuola di musica vanta “il riconoscimento regionale, l’affiliazione con i conservatori di Ferrara e Padova e un respiro internazionale”, come evidenzia il presidente Vincenzo Viglione. La collaborazione con il Molinella Ocarina Group, che si esibirà proprio in occasione del concerto del primo gennaio, “potrebbe infatti aprire ad un progetto europeo dedicato alla musica popolare”, spiega Antonio Marchi (consigliere dell’associazione Orchestra Gino Neri).

Ma già il 2017 sarà un anno di celebrazioni: “ricorreranno anche i 70 anni – come ricorda il direttore del Teatro Comunale Dario Favretti – dall’intitolazione dell’Orchestra a Gino Neri”. La festa dell’Orchestra a plettro inizierà dunque il primo di gennaio e ad essere invitata è tutta la città: l’appuntamento è a Teatro, alle ore 16 – ma si potrà seguire il concerto in differita sabato 7 gennaio sulle reti Telestense a partire dalle 21.30 – con un corposo programma dedicato a Gioachino Rossini e Johann Strauss, alle musiche irlandesi trascritte da Carlo Alberto Bacilieri e al repertorio per ocarine e orchestra a plettro.

I costi del concerto saranno ammortizzati da Comune e Fondazione Teatro, così l’intero incasso – l’ingresso è a offerta libera, e ogni anno la generosità dei ferraresi permette di raccogliere fondi nell’ordine di alcune migliaia di euro – potrà essere devoluta in beneficienza. Quest’anno l’associazione beneficiaria sarà il Gruppo Estense Parkinson, una Onlus che da tempo si occupa dei malati di Parkinson, una delle più aggressive malattie neurodegenerative, e che in città conta oltre 200 soci.

“Di Parkinson non si muore – spiega la presidente dell’associazione Elsa Gandini Moccia – ma non si guarisce: i farmaci non bastano ed è importantissimo organizzare iniziative di gruppo per aiutare il malato”. Da anni l’Onlus è impegnata a promuovere progetti sperimentali di canto e musicoterapia, laboratori di allenamento della memoria e servizi di supporto psicologico messi in campo per i malati e i loro famigliari: nell’80% dei casi si tratta di anziani tra i 75 e i 92 anni, “ma sono sconcertanti i recenti numeri a livello nazionale sulla malattia, sarebbero oltre 10.000 i giovani tra i 20 e i 30 anni affetti dal Parkinson”, testimonia con preoccupazione la presidente Gandini Maoccia.

L’appello è dunque rivolto, ancora una volta, al grande cuore della città: l’appuntamento dei ferraresi con la solidarietà comincia a Capodanno, a partire dalle 16, in compagnia dei plettri della Gino Neri.