Conto alla rovescia per Winter Wonderland

Il parco divertimenti indoor più grande d’Italia aprirà i battenti al pubblico nel pomeriggio di sabato 24 dicembre, alle ore 15, in quella che sarà l’inaugurazione della quarta stagione di Winter Wonderland.

Un appuntamento con il divertimento che tornerà a colorare i ventiquattromila metri quadrati del quartiere fieristico di Ferrara dal 24 dicembre all’8 gennaio e nei weekend 14, 15 e 21, 22 gennaio.

Winter Wonderland si propone al pubblico con oltre 30 attrazioni e tanti appuntamenti per bambini, giovani e famiglie: dallo Spal Day del 27 dicembre a Comixland, che ospiterà personaggi quali Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni animati, e iPantellas – i famosissimi youtubers, dai musical dei Muffins “Il Natale dei giocattoli” al concerto del 30 dicembre di Cristina D’Avena e Andrea Poltronieri. Da non perdere anche la festa di Capodanno, lo show di ginnastica ritmica delle “Farfalle estensi” del 2 gennaio, l’arrivo della Befana il 6 gennaio e il Winter Carnival.

Oltre alle classiche attrazioni come l’Autoscontro, il Brucomela, il Tagadà e la Piovra, quest’anno ci sarà anche il Santa Claus Express, il trenino che condurrà grandi e piccini nel Villaggio di Babbo Natale.

Tra gli appuntamenti giornalieri il Christmas Circus che, con tre spettacoli giornalieri, farà viaggiare la fantasia tra sogno e magia ne “La Bottega Incantata” del circo Ivanov. Spazio anche agli elfi che animeranno il Villaggio di Babbo Natale, a Winterello, la mascotte della manifestazione che farà ballare tutti in allegria e ai laboratori per bambini, i truccabimbi e il contest fotografico.

In occasione del taglio del nastro, previsto per le 15 di domani, l’ingresso in fiera sarà gratuito per tutti i visitatori. L’occasione sarà propizia per concedere a tutti i bambini la gioia di raggiungere, comodamente seduti sul trenino di Santa Claus, il tanto amato Babbo Natale e consegnargli di persona la propria letterina.