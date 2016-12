Spal. Semplici avverte: “la Ternana può far male”

di Andrea Mainardi

Parola d’ordine: ‘ripartire’. Dopo lo stop di Vercelli la Spal vuole regalarsi un felice Natale e sabato, nel match della vigilia, è chiamata al riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana. L’ultima gara casalinga del 2016 vedrà arrivare la Ternana, squadra che viaggia in zona playout e che non ha mai vinto in trasferta.

I rossoverdi rimangono comunque una squadra da prendere con le molle, dotata di un finalizzatore efficace come l’uruguaiano Avenatti autore di nove reti fino ad ora. Mister Semplici dal canto suo analizza cosa non ha funzionato la scorsa settimana: “può essere una sconfitta se fa bene solo se presa nel verso giusto, sopperendo poi alle mancanze che ci sono state fornendo una prestazione convincente. Mi auguro che sabato si possa ripartire alzando nuovamente il livello sul piano dell’attenzione e della determinazione”.

La Ternana non andrà sottovalutata: “ in questo campionato se non sei al top rischi di perdere con chiunque, loro sono una squadra che ha buone qualità soprattutto davanti. Giocano un calcio propositivo e di discreto livello, noi dovremo avere il giusto spirito di rivalsa cercando di esprimerci in una certa maniera”. Nel post Vercelli è arrivata qualche critica rivolta ad Alex Meret dall’ambiente spallino: “i tifosi non si devono accanire su di lui, qualche errore ci può stare. Nel completo ha fatto una buona gara, sono sicuro che sarà un giocatore che vedremo ad altissimi livelli in futuro”.

Il mercato di gennaio si avvicina e fioccano le voci sui pezzi pregiati della Spal: “dopo Bari col direttore Vagnati e con la proprietà faremo il punto della situazione e valuteremo il da farsi. L’importante sarà arrivare lì con le idee chiare, vedremo se fare qualche operazione per migliorarci ulteriormente. Per quanto riguarda Beghetto non lo vedo distratto dalle voci di mercato, in questo momento sta pensando a far bene ed a mettersi in luce”.

Sabato dunque è molto probabile che la formazione della che scenderà in campo sia molto simile a quella vista contro la Pro Vercelli. Meret sarà in porta con Bonifazi, Vicari e Giani a comporre la linea difensiva. Beghetto e Lazzari saranno sulle fasce, rientra Mora dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina con Castagnetti, Schiattarella ed Arini che costituiranno il cuore della mediana biancoazzurra. In attacco è recuperato Antenucci che verosimilmente farà ancora coppia con Zigoni.