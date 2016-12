Tenta il suicidio sotto un treno: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata sulla linea ferroviaria Bologna–Padova all’altezza di via Canapa a Barco. Un uomo di 37 anni di nazionalità romena ha aspettato il treno in mezzo ai binari con il chiaro intento di suicidarsi ma il convoglio lo ha appena sfiorato e l’aspirante suicida è riuscito a salvarsi per un soffio.

E’ successo verso le 12.30 di questa mattina quando l’uomo, non nuovo a questo tipo di atti autolesionistici, si è posizionato in mezzo alle rotaie per aspettare la sua fine. Su quel tratto stava viaggiando il Frecciargento 9425 Venezia–Roma a una velocità sostenuta di circa 140-160 km/h.

Il macchinista ha notato a distanza l’uomo in piedi sui binari e ha immediatamente messo in atto le misure di emergenza, ovvero la cosiddetta frenata rapida per rallentare bruscamente la velocità e arrivare a 40 km/h.

Poco prima dell’impatto il 37enne si è leggermente spostato e quindi il convoglio non lo ha investito in pieno per un pelo. I soccorsi del 118 giunti sul posto hanno trasportato il ferito all’ospedale di Cona dove è ricoverato per accertamenti ma le sue condizioni sembrano buone. Si cercherà di capire cosa lo ha portato a compiere questo insano gesto, ripetuto in almeno tre occasioni di cui l’ultima l’agosto scorso quando si era sdraiato sui binari per poi spostarsi prima del passaggio del mezzo.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia ferroviaria di Ferrara per gli accertamenti del caso. La circolazione ferroviaria fra Occhiobello e Ferrara, sulla linea Bologna–Padova, è stata sospesa per più di un’ora (dalle 12.35 alle 13.20) ed è poi ripresa su un solo binario a senso unico alternato.

Oltre al treno direttamente coinvolto, ripartito con circa un’ora di ritardo, sono stati nove i treni interessati dallo stop, necessario per consentire i soccorsi e i rilievi dell’autorità giudiziaria. Quattro treni Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 50 minuti e cinque Regionali fino a 25 minuti.