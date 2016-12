Chiude la mostra per l’incendio del Castello

Per consentire la realizzazione dello spettacolo pirotecnico di Capodanno ‘Incendio al Castello’, nel periodo dal 28 dicembre al 4 gennaio prossimi, sarà temporaneamente disallestita, per motivi di sicurezza, l’esposizione “L’arte per l’arte. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis. Un nuovo percorso al Castello Estense”.

Ciò comporterà la chiusura al pubblico dell’ala sud e dei camerini del museo del Castello Estense dal 28 dicembre al 4 gennaio. Il percorso museale sarà comunque visitabile fino all’ala sud a tariffa ridotta (sconto di 2 euro sui biglietti interi e ridotti).

Nelle giornate del 30 e 31 dicembre sarà inoltre chiusa al pubblico la Torre dei Leoni. Il 25 dicembre il museo sarà chiuso, mentre il 26 dicembre sarà aperto. L’1 gennaio l’orario di apertura sarà dalle 13.30 alle 18.30 e il museo resterà aperto anche nella giornata di lunedì 2 gennaio.

Per informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria del Castello Estense al numero 0532 299233 o all’indirizzo e-mail castelloestense@comune.fe.it.